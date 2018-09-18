Дизайн квартиры 2018 в светлых тонах

Квартира — это то место, где мы проводим очень много времени, поэтому она должна быть уютной и комфортной. В 2018 году при выборе дизайна квартиры советуем вам обратить внимание на современный стиль в светлых тонах, так как он имеет много практичных нюансов и подойдет абсолютно всем. Точно определиться с выбором вам помогут реальные фото, представленные ниже.

Актуальные цвета

Современный стиль прекрасен тем, что у него нет точных рамок и ограничений. Можно сочетать разные формы, цвета и размеры и в любом случае это будет выглядеть стильно, если придерживаться нескольких правил.

Сначала рассмотрим интересные варианты цветовых решений, которые вы можете использовать для оформления своей квартиры:

Основной цвет синий в сочетании с сине-зеленым и салатовым. Детали, на которые хочется сделать акцент, в сером оттенке.

В основе лазурный цвет в сочетании с персидским синим или светло-зеленым. Цвет для акцентов грушевый.

Большинство вещей в бирюзовом оттенке в дополнении с розовым или светло-серым. Яркие нотки добавит цвет светлой вишни.

В основе лежит трендовый в этом сезоне бледно-васильковый оттенок, его дополняет кремовый и серебряный цвета. Цвет акцента белый. Это самое спокойное и нежное решение из 4 представленных.

yandex_ad_1 Подходящие отделки и фактуры

Для создания современного стиля в светлых тонах в дизайне квартиры можно использовать актуальные в 2018 году фактуры, такие как камень, кирпич, бетон. Реальные фото доказывают, Отделка стен под природные материалы выглядит естественно и просто, а также очень стильно.

Для создания более дорогого и роскошного дизайна можно оформить стены или пол под мрамор. Так ваша квартира будет смотреться просторнее и светлее.

В качестве декоративных элементов можно использовать вставки из дерева или даже металла. При этом дерево зачастую подвергается минимальной обработке, чтобы не потерять его естественный вид.

Кухня

Кухня — это очень важное место в доме, ведь там мы ежедневно проводим много времени, творя кулинарные шедевры. Поэтому кухня должна быть максимально функциональной и удобной.

Вот несколько советов о том, как оформить кухню в современном стиле:

Не бойтесь экспериментировать с цветами! На кухне будут уместно смотреться не только светлые нежные оттенки, но и яркие цвета.

Глянцевые фасады визуально увеличат пространство, а также благодаря им кухня будет смотреться современнее.

При выборе гарнитура сделайте выбор в пользу прямых линий и стандартных форм. Это не только удобно, но и стильно.

Так как на кухне всегда происходит рабочий процесс, оптимальным вариантом для отделки стен и пола будет кафельная плитка.

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Гостиная

Гостиная должна быть не только стильной, но и функциональной, ведь зачастую в ней должно уместиться несколько зон.

При выборе дизайна придерживайтесь следующих советов:

Не нужно перегружать гостиную лишними деталями, иначе она будет выглядеть тесной и захламленной. Нескольких интересных нюансов в виде картин, статуэток и памятных вещей будет вполне достаточно.

В качестве покрытия на пол лучше всего использовать паркет.

Чтобы дизайн светлой гостиной выглядел интересно, можно добавить яркие цветовые акценты в виде подушек, штор, вазы или пледа.

При желании можно добавить для уюта электрический камин, стеллаж с книгами, комнатные растения или стильный торшер. Тут уже отталкивайтесь от собственных предпочтений.

Спальня

Это личное пространство хозяев квартиры, поэтому оно должно быть основано именно на ваших личных предпочтениях.

Но для вдохновения вы также можете обратиться к советам дизайнеров:

Если вы не хотите создать дизайн квартиры в современном стиле в полностью светлых тонах, то спальня станет прекрасным местом для сочетания разных цветов. Но судя по реальным фото 2018, большинство дизайнеров делают свой выбор в пользу светлых спален, ведь атмосфера в них должна быть максимально уютной и расслабленной.

Безусловно, главная вещь в спальне — это кровать, поэтому на ее качество стоит обратить особое внимание. С визуальной точки зрения, наиболее выигрышно смотрятся деревянные кровати, а также кровати с кожаным изголовьем.

Зеркала — это практичная и стильная вещь, ведь они нужны не только для создания стильных образов, но и для визуального расширения пространства. Зеркала могут быть либо отдельной частью интерьера, либо же их можно на заказ встроить в двери шкафа купе. К слову, шкафы тоже лучше покупать из дерева — это и экологично, и стильно.

Светлое постельное белье и плед. Согласитесь, что, если вся спальня будет выполнена в светлых темных тонах, а посреди комнаты черным пятном будет стоять кровать с темным постельным бельем, это будет выглядеть крайне неуместно. Поэтому все должно сочетаться.

yandex_ad_2 Оригинальные идеи

Чтобы дизайн квартиры в современном стиле и светлых тонах был не только стильным, но и уникальным в 2018 году, советуем вам посмотреть реальные фото, представленные ниже, и почерпнуть из них несколько идей, таких как:

Зонирование комнаты при помощи мебели. Бывает так, что в одной комнате нужно создать несколько зон, и с этой задачей можно прекрасно справиться, расставив мебель в определенном порядке.

Подиум. Еще одно решение, которое поможет отделить в комнате несколько зон друг от друга. Сделав подиум небольшой высоты, можно, например, обособить рабочее место от зоны отдыха.

Кресло-яйцо. На смену привычным креслам пришла необычная новинка — кресло-яйцо. В нем очень удобно отдыхать, и к тому же в современный интерьер оно вписывается как нельзя лучше.

Дизайнерские светильники. Правильно подобранные люстры всегда будут смотреться в интерьере уместно и интересно, поэтому не бойтесь экспериментировать с формами и размерами.

При ремонте квартиры не бойтесь воплощать свои даже самые смелые задумки, ведь современный стиль тем и прекрасен, что в нем будут уместны практически все идеи. Но, тем не менее, если вы не уверены в своих силах, рекомендуем вам обратиться к профессиональному дизайнеру.