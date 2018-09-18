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Сверкающий металлик, образы в стиле пэтчворк и Винни Харлоу в кислотном наряде: смотрим новую коллекцию Natasha Zinko
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Сверкающий металлик, образы в стиле пэтчворк и Винни Харлоу в кислотном наряде: смотрим новую коллекцию Natasha Zinko 

WMJ.ru 30 минут назад
Фото: WMJ.ru
Неделя моды в Лондоне — любимое мероприятие дизайнера Наташи Зинько. А все потому, что британская столица — родина ее собственного бренда. Наверное, домашняя атмосфера действует на дизайнера успокаивающе: в этот раз ее новая весенне-летняя коллекция получилась очень смелой.
Главное правильно начать: модный показ Наташи Зинько начался несколько нестандартным способом. Из подъехавшего автобуса, сплошь испещренного надписями, одна за другой выходили модели. Гордо и уверенно, в ярком неоновом платье, первая прошлась по подиуму Винни Харлоу. Модный в этом сезоне total look — главный элемент коллекции Наташи Зинько: в этот раз дизайнер решила поэкспериментировать с монохромными образами.
Но это еще не все! Дизайнер взяла на вооружение все новомодные тренды. Кислотные цвета, металлик, деним, анималистические принты и пэтчворк, с которым она экспериментировала еще в прошлой коллекции — что это: способ коммерциализации или новый взгляд на уже порядком надоевшие тренды? Как бы там ни было, удивить гостей у Наташи точно получилось. Ее нестандартный подход читается в каждом образе.
Вторая часть модного шоу была более сдержанной: эти вещи уже без опаски можно носить в повседневной жизни. Спокойные цвета, стильные оверсайз жакеты и клетчатые костюмы — да, без любимого геометрического узора дизайнер никак не могла обойтись, он по традиции кочует из коллекции в коллекцию.
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Текст:Татьяна Зубахина
Фото:Vogue.com
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