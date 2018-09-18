Одежда, как арт-объект в новой коллекции J. W. Anderson весна-лето 2019

Автор: Ольга Кислякова

Мало кому известно, что Джонатан Андерсон начинал работу дизайнера с создания мужских коллекций. И только через пару лет он выпустил женскую линию одежды в Лондоне. Сам дизайнер не любит разделять вещи на гендерную принадлежность. Он считает гардероб мужчины и женщины бесполым.

В своей новой коллекции Джонатан демонстрирует различное сочетание фактур, тканей и техник. Он обратился к творчеству американской художницы и скульптору Линде Бенглис. Ее постоянные эксперименты с поиском новых способов и материалов для своих арт-произведений произвели на него глубокое впечатление.

Так и Андерсон объединил необычные решения: вшил в брюки полоску из крупной вязки, обработал края одежды с лицевой стороны вязаной тесьмой. В рубашки из плотной ткани вставил кружевные элементы. Некоторые вещи можно смело сравнить с кольчугой или рыболовными сетями.

Цветовую гамму Джонатан выбрал в спокойных оттенках белого, нежно-бежевого, припылено-розового, классического серого и расставил ярких акцентов в виде анималистичного принта.

Аксессуары всегда выходят на передний план любой его коллекции. Белые кеды на массивной подошве будут доминировать как в женском, так и в мужском гардеробе. А вот высокие сапоги алого, изумрудного и бежевого цветов станут главным весенней находкой. Над выбором сумок Джонатан Андерсон предлагает не задумываться, поэтому показывает несколько вариантов.

J. W. Anderson J. W. Anderson J. W. Anderson J. W. Anderson J. W. Anderson