Ещё
Одежда, как арт-объект в новой коллекции J. W. Anderson весна-лето 2019
Далее:
Читайте также:
Ещё

Одежда, как арт-объект в новой коллекции J. W. Anderson весна-лето 2019 

FashionTime 57 минут назад
Фото: FashionTime
Автор: Ольга Кислякова
Мало кому известно, что Джонатан Андерсон начинал работу дизайнера с создания мужских коллекций. И только через пару лет он выпустил женскую линию одежды в Лондоне. Сам дизайнер не любит разделять вещи на гендерную принадлежность. Он считает гардероб мужчины и женщины бесполым.
В своей новой коллекции Джонатан демонстрирует различное сочетание фактур, тканей и техник. Он обратился к творчеству американской художницы и скульптору Линде Бенглис. Ее постоянные эксперименты с поиском новых способов и материалов для своих арт-произведений произвели на него глубокое впечатление.
Так и Андерсон объединил необычные решения: вшил в брюки полоску из крупной вязки, обработал края одежды с лицевой стороны вязаной тесьмой. В рубашки из плотной ткани вставил кружевные элементы. Некоторые вещи можно смело сравнить с кольчугой или рыболовными сетями.
Цветовую гамму Джонатан выбрал в спокойных оттенках белого, нежно-бежевого, припылено-розового, классического серого и расставил ярких акцентов в виде анималистичного принта.
Аксессуары всегда выходят на передний план любой его коллекции. Белые кеды на массивной подошве будут доминировать как в женском, так и в мужском гардеробе. А вот высокие сапоги алого, изумрудного и бежевого цветов станут главным весенней находкой. Над выбором сумок Джонатан Андерсон предлагает не задумываться, поэтому показывает несколько вариантов.
J. W. Anderson J. W. Anderson J. W. Anderson J. W. Anderson J. W. Anderson
FashionTime: последние новости
Экомода: вторая коллекция Søster Studio Rodebjer весна-лето 2019: коллекция с сексуальным подтекстом Новая женственность в коллекции The Coat by Katya Silchenko весна-лето 2019.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочь Волочковой пошла по стопам матери49
Малахов плещется в бассейне с Федункив14
Звезды-ровесники: сравниваем российских знаменитостей с западными166
Анна Седокова демонстрирует увеличившиеся ягодицы20
«Они превратили мою квартиру в хлев»14
Видео
00:53
Малахов плещется в бассейне с Федункив
Звёзды
00:26
49-летняя Бледанс в бикини позирует на яхте
Звёзды
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
09:38
Привычные продукты со странным вкусом
Еда
04:15
Как привлечь удачу
Психология
02:01
Лев Лещенко вспомнил о первой жене
Звёзды
04:08
Российские звезды, которые жили на две семьи
Звёзды Любовь
04:10
Российские знаменитости, которые скоро родят
Дети Звёзды
00:43
Меган Маркл навязали новый запрет
Звёзды
00:35
«У нас все серьезно»: у Бони новый миллиардер
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение