Ещё
Еще 7 классных идей для оформления кухонного фартука
Далее:
Читайте также:
Ещё

Еще 7 классных идей для оформления кухонного фартука 

Inmyroom 17 минут назад
Фото: Inmyroom
Продолжаем вдохновляться идеями из проектов наших дизайнеров — на этот раз в подборке не менее интересные варианты. И каждый из них хочется оформить на своей кухне прямо сейчаc.
Если не хотите перегружать яркую кухню лишними деталями, для отделки фартука выбирайте стекло — можно под цвет фасадов. Смотрится эффектно, и к тому же очень удобно — ухаживать за стеклом гораздо проще, чем за плиткой.
Такой вариант будет хорошо смотреться и на светлой скандинавской кухне, и в контрастном интерьере в стиле лофт. Попробуйте сочетать яркую плитку со светлыми нейтральными шкафами и, как вариант, с кирпичной кладкой.
Если стандартная раскладка плитки кабанчик наскучила, можно выбрать более интересный рисунок. Например, выложить ее зигзагом — это сразу добавит динамики даже в однотонный интерьер.
Если плитка, стекло и мозаика уже надоели, и хочется нестандартных решений — посмотрите на проект Марины Сирко. Дизайнер использовала искусственный голландский газон на липучках — за таким легко ухаживать, и смотрится фартук нестандартно.
Беспроигрышный вариант на любой кухне. Можно выбрать однотонную с контрастной затиркой, сделать градиент или просто сочетать несколько классических оттенков, как на фотографии.
Еще один способ разнообразить фартук — выбрать плитку геометрической формы двух оттенков. Например, в этом проекте акцентные плитки расположили хаотично — получился забавный узор, который долго не надоест.
Если не хотите тратить много денег на мраморную плитку, идеальным вариантом станет керамическая, но с похожим рисунком. Классика, которая никогда не устареет.
Inmyroom: последние новости
Как оформить застекленный балкон или лоджию: 6 идей 9 свежих идей для интерьера ванной 6 приемов, которые сделают вашу кухню идеальной
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малахов плещется в бассейне с Федункив14
«Они превратили мою квартиру в хлев»17
Анна Седокова демонстрирует увеличившиеся ягодицы20
Звезды-ровесники: сравниваем российских знаменитостей с западными166
Дочь Волочковой пошла по стопам матери49
Видео
00:53
Малахов плещется в бассейне с Федункив
Звёзды
00:26
49-летняя Бледанс в бикини позирует на яхте
Звёзды
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
09:38
Привычные продукты со странным вкусом
Еда
04:15
Как привлечь удачу
Психология
02:01
Лев Лещенко вспомнил о первой жене
Звёзды
04:08
Российские звезды, которые жили на две семьи
Звёзды Любовь
04:10
Российские знаменитости, которые скоро родят
Дети Звёзды
00:43
Меган Маркл навязали новый запрет
Звёзды
00:35
«У нас все серьезно»: у Бони новый миллиардер
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение