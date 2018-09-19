Еще 7 классных идей для оформления кухонного фартука

Продолжаем вдохновляться идеями из проектов наших дизайнеров — на этот раз в подборке не менее интересные варианты. И каждый из них хочется оформить на своей кухне прямо сейчаc.

Если не хотите перегружать яркую кухню лишними деталями, для отделки фартука выбирайте стекло — можно под цвет фасадов. Смотрится эффектно, и к тому же очень удобно — ухаживать за стеклом гораздо проще, чем за плиткой.

Такой вариант будет хорошо смотреться и на светлой скандинавской кухне, и в контрастном интерьере в стиле лофт. Попробуйте сочетать яркую плитку со светлыми нейтральными шкафами и, как вариант, с кирпичной кладкой.

Если стандартная раскладка плитки кабанчик наскучила, можно выбрать более интересный рисунок. Например, выложить ее зигзагом — это сразу добавит динамики даже в однотонный интерьер.

Если плитка, стекло и мозаика уже надоели, и хочется нестандартных решений — посмотрите на проект Марины Сирко. Дизайнер использовала искусственный голландский газон на липучках — за таким легко ухаживать, и смотрится фартук нестандартно.

Беспроигрышный вариант на любой кухне. Можно выбрать однотонную с контрастной затиркой, сделать градиент или просто сочетать несколько классических оттенков, как на фотографии.

Еще один способ разнообразить фартук — выбрать плитку геометрической формы двух оттенков. Например, в этом проекте акцентные плитки расположили хаотично — получился забавный узор, который долго не надоест.

Если не хотите тратить много денег на мраморную плитку, идеальным вариантом станет керамическая, но с похожим рисунком. Классика, которая никогда не устареет.