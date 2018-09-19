Теперь в INMYROOM можно купить еще и выключатели и розетки

Ассортимент маркетплейса INMYROOM постоянно пополняется новыми товарами. Совсем недавно появились новые категории — выключатели и розетки. Они представлены брендом Werkel.

Что мы знаем о бренде? Werkel — известная шведская марка электроустановочных изделий. Дизайнеры компании тщательно изучают рынок и следят за последними тенденциями.

Какие товары можно найти в маркетплейсе?

Выключатели с различными вариантами клавиш и дизайнов, матовые и глянцевые, с подсветкой и без. Розетки с разными типами разъемов, с защитными крышками. Ретро-серию розеток и выключателей.