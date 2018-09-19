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Теперь в INMYROOM можно купить еще и выключатели и розетки
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Теперь в INMYROOM можно купить еще и выключатели и розетки 

Inmyroom 17 минут назад
Фото: Inmyroom
Ассортимент маркетплейса INMYROOM постоянно пополняется новыми товарами. Совсем недавно появились новые категории — выключатели и розетки. Они представлены брендом Werkel.
Что мы знаем о бренде? Werkel — известная шведская марка электроустановочных изделий. Дизайнеры компании тщательно изучают рынок и следят за последними тенденциями.
Какие товары можно найти в маркетплейсе?
Выключатели с различными вариантами клавиш и дизайнов, матовые и глянцевые, с подсветкой и без. Розетки с разными типами разъемов, с защитными крышками. Ретро-серию розеток и выключателей.
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