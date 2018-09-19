С 26 по 29 сентября в Казани пройдёт Неделя дизайна

Дизайн идёт в Казань! С 26 по 29 сентября здесь соберутся дизайнеры и архитекторы, представители прессы и брендов, шоу-румов и крупных компаний. Ожидается масса активностей: обсуждение перспектив развития региона, лекции, семинары и мастер-классы, демонстрация идей и концепций, показы новых коллекций, а также выставка студенческих работ профильных вузов.

Подробности на сайте: www.kazandesignweek.ru. Посещение — свободное и бесплатное. Мероприятие пройдёт при поддержке Мэрии Казани на стадионе, где совсем недавно проходили матчи чемпионата мира. Roomble.com — информационный партнёр.

Читайте также:

Российская художница получила престижную французскую премию

Лето в Москве — стали известны финалисты конкурса городского ландшафтного дизайна

19 июля состоится мастер-класс по фотосъёмке интерьера