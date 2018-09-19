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С 26 по 29 сентября в Казани пройдёт Неделя дизайна
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С 26 по 29 сентября в Казани пройдёт Неделя дизайна 

Roomble.com 2 часа назад
Фото: Roomble.com
Дизайн идёт в Казань! С 26 по 29 сентября здесь соберутся дизайнеры и архитекторы, представители прессы и брендов, шоу-румов и крупных компаний. Ожидается масса активностей: обсуждение перспектив развития региона, лекции, семинары и мастер-классы, демонстрация идей и концепций, показы новых коллекций, а также выставка студенческих работ профильных вузов.
Подробности на сайте: www.kazandesignweek.ru. Посещение — свободное и бесплатное. Мероприятие пройдёт при поддержке Мэрии Казани на стадионе, где совсем недавно проходили матчи чемпионата мира. Roomble.com — информационный партнёр.
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