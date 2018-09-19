15 базовых образов от марки NNedre, которые захочется носить каждый день

Дизайнер Нелли Недре основала свой бренд еще в 2013 году, начав с небольшой коллекции базового трикотажа. Однако сегодня ее марка заметно расширила ассортимент: под именем NNedre производится почти любой предмет мужского и женского гардероба, причем в самом центре Санкт-Петербурга. В своих работах дизайнер придерживается трех принципов: минимализма, высокого качества и тщательной проработки моделей с вниманием к деталям. Нелли уверена, что каждый предмет должен быть функциональным и комфортным.

Например, для этой осени и зимы будут представлены строгие вещи, но при этом удобные и расслабленные. Это приталенные и объемные шерстяные жакеты с бархатным напылением, юбки миди морковного цвета и кремовые расклешенные брюки. Есть и платья-комбинации глубокого кирпичного цвета из вискозы и искусственного шелка, а также оверсайз-пальто и яркие футболки. Интересно, что многие вещи из новой коллекции легко комбинируются между собой, а ведь это главный принцип капсульного гардероба, когда ограниченное количество предметов позволяет создать множество разных образов.

Новую коллекцию NNedre можно будет оценить на презентации в Москве 22 сентября. В этот день в новом магазине бренда на Хлебозаводе будут действовать скидки от 10%.