Ещё
15 базовых образов от марки NNedre, которые захочется носить каждый день
Далее:
Читайте также:
Ещё

15 базовых образов от марки NNedre, которые захочется носить каждый день 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Дизайнер Нелли Недре основала свой бренд еще в 2013 году, начав с небольшой коллекции базового трикотажа. Однако сегодня ее марка заметно расширила ассортимент: под именем NNedre производится почти любой предмет мужского и женского гардероба, причем в самом центре Санкт-Петербурга. В своих работах дизайнер придерживается трех принципов: минимализма, высокого качества и тщательной проработки моделей с вниманием к деталям. Нелли уверена, что каждый предмет должен быть функциональным и комфортным.
Например, для этой осени и зимы будут представлены строгие вещи, но при этом удобные и расслабленные. Это приталенные и объемные шерстяные жакеты с бархатным напылением, юбки миди морковного цвета и кремовые расклешенные брюки. Есть и платья-комбинации глубокого кирпичного цвета из вискозы и искусственного шелка, а также оверсайз-пальто и яркие футболки. Интересно, что многие вещи из новой коллекции легко комбинируются между собой, а ведь это главный принцип капсульного гардероба, когда ограниченное количество предметов позволяет создать множество разных образов.
Новую коллекцию NNedre можно будет оценить на презентации в Москве 22 сентября. В этот день в новом магазине бренда на Хлебозаводе будут действовать скидки от 10%.
Harper’s Bazaar: последние новости
Женственные платья из тончайших материалов и боди из сеточки в новой коллекции Roland Mouret Виктория Шелягова, Анка Цицишвили и Зельфира Трегулова на арт-коктейле Cartier 53 самых сексуальных наряда для красной дорожки в новой коллекции Julien Macdonald
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Продукты, которые можно хранить всю жизнь6
Что не так с хозяйственным мылом26
Дочь Волочковой пошла по стопам матери62
Шаурма или шаверма: вся правда о главном блюде России7
Анна Седокова демонстрирует увеличившиеся ягодицы23
Видео
00:53
Малахов плещется в бассейне с Федункив
Звёзды
00:26
49-летняя Бледанс в бикини позирует на яхте
Звёзды
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
00:22
Квитко перестаралась с фотошопом
Звёзды
04:29
Есть ли у вас эти фобии?
Психология
05:55
Наши звезды, которые чуть не расстались с жизнью
Звёзды Психология
12:26
Как нас заставляют покупать больше
Еда Психология
05:49
Российские звезды, вымолившие детей
Звёзды Дети
11:18
Знаменитости, злоупотребившие модными трендами
Звёзды Красота
09:38
Привычные продукты со странным вкусом
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение