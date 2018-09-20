Все, что нужно знать о Maison & Objet 2018: впечатления дизайнеров

С 7 по 11 сентября этого года прошла долгожданная выставка Maison & Objet, где собрались дизайнеры и архитекторы со всего мира. Мы спросили у профи о трендах, цвете и формах, а еще — о находках для маленьких квартир.

Стенд скандинавской компании bolia.com продемонстрировал все самые модные цвета: горчица, индиго, терракота, селадон и пыльно розовый. Последний, правда, теперь обязательно сочетают с черным.

Кстати, стенды расположили так, что оттенки сами собой складывались в цветовые схемы: синий и горчичный, розовый и селадоновый.

По-прежнему много бархата, даже чересчур. Зато появился тренд на грубые, фактурные ткани букле.

Еще мне понравилась мебель со вставками из ротанга. В сочетании с эмалью и полированным деревом она выглядит очень элегантно. К тому же сейчас в моде мягкие округлые сочетания. Даже филенки у кухонной мебели поменяли углы на радиусы.

Сейчас в моде натуральность и минимализм — на выставке было много деревянной гнутой мебели из необработанных материалов, а также природных и анималистичных принтов. Много зелени было не только на картинах, но и в элементах декора, и даже некоторые стены были зелеными.

Понравилось, что было много картин, которые перекликались по цвету с интерьерами. Из цветов я выделил золотой, черный, глубокий синий и зеленый. И очень красивые сочетания: фон глубокого цвета сейчас сочетают с яркими контрастными акцентами — розовыми, синими и горчичными.

На мой взгляд, все тренды были представлены на миланской выставке. В Париже все еще прослеживается тенденция на розовый цвет — но его становится намного меньше. Зато много теплых оттенков: терракотовых, горчичных и оливковых.

И анималистичные принты — они все еще в тренде. Если вы следите за миром моды, можно провести параллель между тенденциями в стиле одежды и интерьера.

В тренде сейчас пробка: из нее создают объемные настенные панели, светильники и мебель. А еще — светильники, панели на стенах, аксессуары, скульптуры, шторы и тюли из сетки. Для декорирования все чаще используют не роскошные букеты, а сухие полевые цветы.

На стенах и на самих предметах интерьера много грубых необработанных фактур. А традиционную плитку заменила объемная фактурная. Кстати, розовый цвет выходит из моды — ему на смену пришел терракотовый.

Мы спросили у дизайнеров, какие стенды каких брендов им запомнились больше всего. Оказалось, выигрывает винтаж и базовые предметы для интерьера, которые нужны каждому.

Португальская компания выставила на своем стенде мебель, идеально вписывающуюся в тренд на 70-е.

Знаменитая испанская мастерская, которая создает дизайнерские светильники, показала актуальные формы. «Достойная альтернатива винтажу с Сент-Уан, для тех, кто по каким-то причинам его не приемлет», — говорит Марина Новикова

Много аксессуаров для дома с минималистичным дизайном — посуда, текстиль и элементы декора. Производители в последнее время делают ставку на лаконичную форму, но интересное наполнение — цвет, принт, фактуру.

Лаконичные, удобные шведские диваны — отличная база для любого интерьера. «Только не выбирайте традиционную рогожку, лучше — бархат, замшу и грубую ткань букле», — советует Марина Новикова.

Итальянский бренд как всегда поражает многообразием красок.

Мы спросили у Марины Новиковой, что выбрать владельцам малогабариток. На выставке как раз нашлось несколько подходящих вариантов.

«В первую очередь это мебель с округлыми формами — такая сейчас как раз в моде. Она сделает пространство мягче и убережет вас от случайных столкновений. Еще отмечу высокие шкафы и буфеты — около 2 метров. Они сберегут небольшое пространство, а визуально увеличить масштаб комнаты поможет одна большая настольная лампа или торшер», — делится дизайнер.