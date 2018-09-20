Ещё
Стиральная машинка с интеллектом в ста оттенках розового
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стиральная машинка с интеллектом в ста оттенках розового 

Roomble.com 1 час назад
Фото: Roomble.com
Стиральная машина Candy Bianca обрела новый имидж благодаря сотрудничеству бренда с фабрикой дизайна Garage Italia в лице основателя Лапо Элканна. Модель создана для молодых и энергичных людей, которые стремятся только вперёд и не терпят банальности. Стиральная машинка, которая одним только видом способна привлечь внимание, была представлена в Берлине на выставке IFA 2018. Внимание она привлекает ещё и заложенными функциями.
Цвет Millennial Pink был выбран из ста разных оттенков розового, а детали из хрома и поляризованное стекло дверцы делают стиральную машину привлекательной. Что касается умных функций — она может общаться с пользователем через смартфон, давать советы по стирке и помогать выбирать нужную программу, любая из которых справится с загрязнениями всего за 59 минут.
Читайте также:
Скидки бабьего лета: 6 горящих акций в салонах элитной мебели
Как превратить ковёр в диван: фантазии Алессандро Изолы
10 модных новинок для яркого летнего пикника
Roomble.com: последние новости
12 работающих идей для расширения вашего дома Как поместиться в малогабаритке: тайные знания российских дизайнеров В DesignBoom появилась новая антипригарная посуда
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наболело: «Свекровь на порог не пущу! Не заслужила»9
Избранники звезд, которых поймали в компании любовниц
Откуда берутся 30-летние девственницы2
Названы страны, где чаще всего изменяют1
Шаурма или шаверма: вся правда о главном блюде России18
Видео
00:53
Малахов плещется в бассейне с Федункив
Звёзды
00:26
49-летняя Бледанс в бикини позирует на яхте
Звёзды
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
10:53
Знаменитости, снявшиеся в возмутительной рекламе
Звёзды
10:05
Что делают продавцы для обмана покупателей
Психология
11:38
Звезды, которых часто «хоронят» журналисты
Звёзды
00:22
Квитко перестаралась с фотошопом
Звёзды
04:29
Есть ли у вас эти фобии?
Психология
05:55
Наши звезды, которые чуть не расстались с жизнью
Звёзды Психология
12:26
Как нас заставляют покупать больше
Еда Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение