Стиральная машинка с интеллектом в ста оттенках розового

Стиральная машина Candy Bianca обрела новый имидж благодаря сотрудничеству бренда с фабрикой дизайна Garage Italia в лице основателя Лапо Элканна . Модель создана для молодых и энергичных людей, которые стремятся только вперёд и не терпят банальности. Стиральная машинка, которая одним только видом способна привлечь внимание, была представлена в Берлине на выставке IFA 2018. Внимание она привлекает ещё и заложенными функциями.

Цвет Millennial Pink был выбран из ста разных оттенков розового, а детали из хрома и поляризованное стекло дверцы делают стиральную машину привлекательной. Что касается умных функций — она может общаться с пользователем через смартфон, давать советы по стирке и помогать выбирать нужную программу, любая из которых справится с загрязнениями всего за 59 минут.

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