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Как минералка поможет вывести пятна с обивки мебели
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Как минералка поможет вывести пятна с обивки мебели 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos
Пятна на обивке мебели могут свести с ума кого угодно. Особенно сильно они раздражают хозяек-перфекционисток, которых даже самое маленькое пятнышко способно буквально довести до слез.
Обидно еще и то, что не всегда в борьбе за чистоту дома разрекламированные и дорогие средства помогают.
А что вы скажете, если мы посоветуем вам использовать в качестве чистящего средства обычную минеральную воду?
Оказывается, средство, приготовленное на основе минералки способно избавить вашу мебель от самых разных видов загрязнений.
Для того, чтобы создать натуральное средство для уборки с помощью минералки, смешайте стакан любой минеральной воды, стакан уксуса и стакан жидкого мыла. Перелейте получившуюся жидкость в бутылку, распылите на пятно и оставьте на 10 минут.
Затем протрите загрязнение и смойте смесь теплой водой. Осталось высушить обивку и радоваться чистоте.
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