Как минералка поможет вывести пятна с обивки мебели

Пятна на обивке мебели могут свести с ума кого угодно. Особенно сильно они раздражают хозяек-перфекционисток, которых даже самое маленькое пятнышко способно буквально довести до слез.

Обидно еще и то, что не всегда в борьбе за чистоту дома разрекламированные и дорогие средства помогают.

А что вы скажете, если мы посоветуем вам использовать в качестве чистящего средства обычную минеральную воду?

Оказывается, средство, приготовленное на основе минералки способно избавить вашу мебель от самых разных видов загрязнений.

Для того, чтобы создать натуральное средство для уборки с помощью минералки, смешайте стакан любой минеральной воды, стакан уксуса и стакан жидкого мыла. Перелейте получившуюся жидкость в бутылку, распылите на пятно и оставьте на 10 минут.

Затем протрите загрязнение и смойте смесь теплой водой. Осталось высушить обивку и радоваться чистоте.