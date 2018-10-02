18 лайфхаков, которые дадут новую жизнь вещам

18 лайфхаков, которые дадут новую жизнь испорченным вещам

Испортить любимую вещь, как показывает практика, очень легко. Но есть простые способы, которые могут спасти ситуацию!

Мы отобрали 18 простых лайфхаков, которые могут спасти ваши любимые вещи!

Неприятный запах от джинсов

Эта проблема решается довольно просто: достаточно аккуратно свернуть джинсы и убрать их в полиэтиленовый пакет, а затем — в морозильную камеру. Морозилка уничтожит большинство бактерий, вызывающих запах, а вам не придется переживать, что несколько стирок подряд испортят цвет джинсов.

Некрасивые пятна на одежде в районе подмышек

Вам помогут сода и лимонный сок — смешайте их и потрите получившимся составом пятна. Если вещь из плотного материала, оставьте смесь ненадолго на месте пятна, затем ополосните вещь и отправьте в стирку.

Сильные неприятные запахи на одежде

Вам поможет водка (но не в привычном качестве): нанесите небольшое количество на одежду и отправьте ее в стирку. Если у вас нет времени на стирку, распылите водку на вещь и дайте спирту испариться вместе с запахом.

Пятна от тонального крема

Нечаянно попали тоном на светлую вещь? Попробуйте воспользоваться кремом или пеной для бритья — разотрите ложку вещества по пятну, прежде чем отправить вещь в стирку.

Пятно от помады

Удалить пятна от помады на одежде поможет лак для волос. Нанесите лак на пятно и оставьте вещь на несколько минут. После этого аккуратно промокните пятно и отправляйте одежду в стирку. Важно: перед применением этого способа убедитесь, что на ярлычке испачканной вещи не стоит пометка о запрете химчистки.

Разболтавшаяся дужка очков

Если на ваших солнцезащитных очках разболталась дужка, а у вас нет мини-отвертки, временно закрепить винтик на месте поможет прозрачный лак для ногтей.

Отрывающаяся пуговица

Если пуговица на одежде начала отрываться, закрепить нитку вам поможет все тот же лак для ногтей. Главное, постарайтесь нанести его немного и сделать это аккуратно!

Грязные замшевые туфли

Иногда справиться с упрямыми замшевыми туфлями, не поддающимися специальной щетке, помогает… пилка для ногтей. Только не выбирайте «суровые» металлические варианты и чистите в одном направлении!

Пятна от влаги на кожаной обуви

Попробуйте удалить их с помощью уксуса — нанесите его на зубную щетку и аккуратно потрите ею пятно.

Потертости на лакированной обуви

С ними справится обычный ватный диск с нанесенным на него вазелином.

Поношенный вид кожаной обуви

Если ваши любимые ботинки или ботильоны выглядят несколько «помято», протрите их полотенцем с небольшим количество увлажняющего крема (или лосьона) — они гарантированно «воспрянут духом»!

Неприятный запах от кроссовок после тренировки

После посещения спортзала просто засыпьте внутрь кроссовок немного пищевой соды — она впитает пот и неприятный запах.

Потускневшие лакированные туфли

Блеск вашим любимым туфлям вернет средство для чистки стекол и зеркал.

Пятна от красного вина

С ними справится белое вино: замочите испорченную вещь в вине на пару минут, а затем отправьте одежду в стирку.

Жирные пятна на одежде

С ними может справиться деликатное средство для мытья посуды — нанесите его в небольшом количестве на пятно перед стиркой.

«Зацепка» на одежде

Вернуть нить на место можно очень просто — аккуратно потяните ткань вокруг зацепки в разные стороны.

«Стрелка» на колготках или чулках

И снова на помощь нам приходит прозрачный лак для ногтей — нанесите его на «стрелку».

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