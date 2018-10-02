Как ухаживать за одеждой, чтобы она дольше служила

Выбирая новую одежду, женщины в первую очередь думают о том, как носить и с чем сочетать. И когда такая идеально подходящая по всем параметрам вещь вдруг выходит из строя, с ней безумно жаль расставаться. Разбираемся, что делать, чтобы одежда максимально долго служила и выглядела прилично?

Хранение

Разные виды одежды хранить нужно по-разному. Блузки, рубашки, жакеты, пальто и куртки вешайте на плечики, следите за тем, чтобы их ширина соответствовала размеру одежды. Юбки и брюки лучше хранить на специальных вешалках с прищепками.

Джинсы будут хорошо себя чувствовать в сложенном виде на полке или в ящике. То же самое относится к трикотажу: джемперы, свитеры и кардиганы на плечиках будут растягиваться и терять первоначальную форму. Футболки, майки и прочий тонкий трикотаж хранить в сложенном виде гораздо удобнее, так они занимают меньше места. Но если футболки составляют основу вашего гардероба и вы их носите каждый день, их лучше повесить, причем по одной вещи на одни плечики.

Стирка

Не стоит пренебрегать информацией о стирке и сушке изделия. Ее легко найти на бирке, вшитой в боковой шов. Деликатные ткани — шелк и шерсть — лучше стирать вручную, не выкручивать и сушить в горизонтальном положении. Синтетика — полиэстер, акрил и нейлон — не любят высокие температуры, а вот хлопок и лен можно стирать на 60 градусах. Если сильных загрязнений нет, любую одежду лучше стирать на 30 градусах, чтобы не ткань не выцветала.

Перед стиркой обязательно выворачивайте одежду на изнанку, проверяйте карманы, молнии застегивайте, а пуговицы, наоборот, расстегивайте. Темное, цветное и светлое белье стирайте отдельно. Жидкие средства для стирки лучше смываются и не оставляют белых разводов.

Глажка

Выбирайте температурный режим в соответствии с информацией, указанной на бирке. Чтобы избежать ненужного блеска от утюга, проглаживайте всю одежду с изнанки. Для шерсти, шелка и других тонких тканей идеально подойдет вертикальный отпариватель. Кстати, он поможет освежить и быстро привести в порядок любую одежду между стирками.

Дополнительный уход

Не забывайте чистить верхнюю одежду специальными щетками, то же относится к джинсам и брюкам, если вы их, например, забрызгали в дождливую погоду. Также вам пригодится специальный ролик для одежды, даже если у вас нет домашних животных и от шерсти чистить ничего не надо. Такой ролик хорошо удаляет пыль и мелкие ворсинки, которые особенно хорошо заметны на темных тканях.