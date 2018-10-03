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Чем нельзя пользоваться сразу после покупки
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Какими вещами нельзя пользоваться сразу после покупки 

WomanHit.ru 12 часов назад
Фото: WomanHit.ru
В обработке нуждаются не только продукты

1. Одежда

Новая вещь совсем не значит, что чистая. В магазине ее хватали сотни рук и мерили десятки людей. А как и где она хранилась, мы уж точно не знаем. Обязательно стирайте рубашки и юбки перед ноской.

2. Обувь

О том, что туфли нельзя мерить на босую ногу, знают все. Дело даже не в грибке, которым пугают фармацевтические производители. Согласно экспертизам, поскольку множество людей до вас могли мерить какую-либо обувь, есть вероятность того, что она сохранила на себе все их болячки и микроорганизмы. Новые ботинки достаточно один раз обработать спиртом или разведенным уксусом.

3. Постельное белье

Простыни и наволочки никто не мерил и не трогал, но на завершающей стадии их производства применяются определенные химикаты — формальдегид и карбамидоформальдегидная смола для защиты при упаковке и транспортировке. Стирать перед использованием.

4. Посуда

Все мы ели из пластиковой посуды, которую только что достали из упаковки. Однако новые стеклянные стаканы и фарфоровые тарелки надо помыть, прежде чем подавать на стол, а вот чугунные сковородки даже прокалить с солью.
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