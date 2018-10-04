5 вещей, которым в ванной не место

Пора пересмотреть систему хранения

Полотенца

Казалось бы, где им еще место? Удобно, когда они всегда под рукой — висят на крючке или лежат на полке в ванной комнате. Однако не стоит размещать шкаф для хранения в этом помещении. Влажная и теплая среда просто идеальна для размножения бактерий. Вытерлись, полотенце в стирку.

Декоративная косметика

Не все женщины могут похвастаться отдельным будуаром в квартире, укладывать волосы и наносить макияж многие привыкли делать в ванной комнате. Но если вы почитаете рекомендации производителей косметики, то окажется, что хранить ее надо в сухом и прохладном месте. От влажности она портится.

Парфюмерия

Вымылись, вытерлись, брызнули на себя туалетной водой — удобно. Увы, духи быстро теряют первоначальный аромат, находясь под действием высоких температур. А в ванной комнате всегда жарче, чем в других помещениях дома.

Украшения

Сняли кольца и браслеты, и в душ — очень дурная привычка. Для бижутерии и серебра влажная среда может оказаться губительной: металл меняет цвет и тускнеет. Кроме того, серьги и цепочки, почему-то, имеют особенность падать с полочки и проваливаться в слив раковины.

Лекарства

Нередка в ванной комнате можно встретить аптечку, но ей там совсем не место. Таблетки впитают влагу и потеряют свои свойства, а жара некоторым препаратам просто противопоказана, вместо лекарства вы получите яд.