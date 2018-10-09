Как разложить вещи в доме, чтобы привлечь успех

Вам кажется, что удача от вас отвернулась, а деньги как будто утекают сквозь пальцы? Воспользуйтесь древним учением фен-шуй, чтобы вернуть гармонию и богатство.

Для начала начертите план квартиры. Для этого придется при помощи рулетки измерить все помещения в доме, а затем по компасу сориентироваться по сторонам света. За финансовую удачу отвечает юго-восточный сектор. Найдите его на плане — именно в этой части квартиры мы и будем работать.

Цвета

Чтобы привлечь финансовое благополучие, используйте зелёные (от бледного до ярко-зелёного) и сине-голубые тона (от бледно-голубого до насыщенного синего). Если в ближайшшее время вы настроены делать ремонт и перекрашивать стены, старайтесь разместить в юго-восточной зоне голубые и зеленые аксессуары.

Растения

В денежном секторе обязательно должны быть растения и живые цветы. Поставьте на подоконники горшки с комнатными растениями, а кроме того, найдите в юго-восточном секторе место, где вы можете время от времени ставить свежие цветы в вазе. Еще один вариант — повесьте на стену картины с изображением природы (деревьев, цветов, леса, парка, зелёного луга с яркими цветами и т.д.). А вот картины или фотографии пустыни здесь вешать нельзя. Хорошо работает в этом секторе также изображение мельницы.

Фонтан

Сейчас в магазинах есть большое количество домашних электрических фонтанчиков самых разнообразных форм, размеров и конструкций. По правилам фен-шуй, допустимо использование фонтанов любой формы. Однако выбирая фонтан, задумайтесь о том, какие ассоциации он у вас вызывает. Постарайтесь найти модель, которая кажется вам похожей на источник. Такой фонтанчик будет работать как источник богатства в вашей квартире. Если в квартире недостаточно места, чтобы обзавестись настоящим фонтаном, то вполне подойдет картина или фотография с изображением источника. А вот от изображений Ниагарского водопада или репродукций «Девятого вала» Айвазовского лучше воздержаться. Помните золотое правило: всё хорошо в меру. Количество воды на картине не должно быть слишком большим, ведь стихия смывает все на своем пути.

Аквариум

Специалисты по фен-шуй уверены, что это сильнейший способ для привлечения богатства. Его, как и всё вышеперечисленное, стоит поместить в юго-восточном секторе. Соблюдайте несколько правил.

Во-первых, размер аквариума должен соответствовать размеру комнаты — слишком большой аквариум не нужен. Помните о законах пропорции и гармонии.

Во-вторых, за рыбками необходимо тщательно ухаживать. Чем лучше вы будете это делать, тем благосклоннее будет к вам денежная удача. Считается, что денежный успех не любит людей, которые небрежно относятся к символам. Если у вас недостаточно времени, лучше совсем обойтись без аквариума.

В-третьих, покупайте только тех рыбок, которые вам нравятся. Классический вариант — это золотые рыбки.

Если по каким-то причинам вы не можете обзавестись аквариумом, можно использовать изображения или фигурки рыбок. Они тоже приносят денежную удачу. Что касается материалов, то предпочтительнее стекло и дерево, хотя жёстких ограничений здесь нет.

Денежное дерево

В фэн-шуй денежными считаются растения с круглыми листьями (в форме сердечка) и растения с толстыми и мясистыми листьями. Желательно не держать в этом секторе кактусы или другие растения с острыми листьями или колючками. Иначе вы рискуете оказаться в ситуации, когда и хочется, и колется.

Прихожая

Прихожая, даже если она не находится в юго-восточном секторе, также играет далеко не последнюю роль в привлечении богатства. Если в прихожей темно, неуютно, если в ней не хочется долго находиться, то и деньгам будет неприятно заходить к вам. Беспорядок в прихожей также будет отпугивать деньги от вашего дома.

Уберите из вашей прихожей все лишнее. Верхнюю одежду и уличную обувь всегда убирайте в шкаф. Позаботьтесь о том, чтобы освещение было ярким. Прихожая должна быть чистой и светлой. Под коврик положите три пятирублёвые монетки орлом вверх. Ни в коем случае не вешайте напротив входной двери зеркало: удача, войдя в квартиру, будет сразу отражаться, и уходить туда, откуда пришла.

Будет весьма полезно, если вы повесите в прихожей изображение символов богатства (картину, фотографию и т.д.). Это может быть рыба, чаша, полная фруктов и райских плодов, дом, дышащий счастьем и благополучием, драгоценности, денежные символы. Символы богатства лучше расположить напротив входной двери или рядом с ней.

Универсальные советы

1) Почините все краны в квартире. Постоянно капающая вода может смыть ваше благосостояние.

2) Положите под ковёр кусочек высушенного мха или морской водоросли. Это притягивает деньги.

3) Поставьте на юго-востоке гостиной или кабинета горшок с денежным деревом. Мелкие круглые листики этого растения похожи на монетки

4) В комнате, расположенной на юго-западе, обязательно должна быть лампа с красным абажуром. Красный цвет— это символ страсти и богатства.

5) Уберите мусорные корзины подальше от зон вашего богатства.

6) Поставьте в северном углу квартиры статуэтку черепахи. Это животное приносит деньги.

7) Повесьте в прихожей люстру с мощными лампами. Яркий свет будет приглашать хорошую энергию в ваш дом.

8) Избавьтесь от кактусов и других растений с иголками. Острые шипы несут отрицательную энергию.

9) Регулярно проветривайте квартиру. Ветер позволяет ци свободно перемещать по квартире.