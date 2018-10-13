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Незаслуженно забытые лайфхаки советских домохозяек
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Незаслуженно забытые лайфхаки советских домохозяек 

Рамблер 13 октября 2018
Фото: Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
Во времена СССР это называлось хитростями и публиковалось в газетах и журналах под рубрикой "Хозяйке на заметку". Некоторые женщины вырезали из газет эти полезные советы и хранили для следующих поколений.

Колготки

Капроновые колготки быстро рвались, но утешением служило то, что их еще долго можно было использовать в быту. Например верхней частью (шортиками) было очень удобно мыть посуду, а в оставшихся "чулках" отлично хранился лук. Также в старые колготки можно было сложить обмылки и использовать их полностью. Кстати, немало способов применения колготкам находили и мужчины в гаражах.

Водка

Не все женщины любят пить водку, скорее, они предпочтут менее крепкий алкоголь, а этой "жидкости" найдут другое применение. Водкой чистили ювелирные украшения, сантехнику, хрусталь и стекло. Также с ее помощью можно было отклеить бумажные этикетки с банок.

Уксус

С помощью уксуса можно дезинфицировать любые кухонные поверхности, включая разделочные доски. А уксусом и содой прочищали трубу на кухне.

Сухари

Заточить затупившиеся ножи в мясорубке можно было, если прокрутить в ней сухари. Ножи затачивались, а на выходе получались отличные панировочные сухари.
Женский форум
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