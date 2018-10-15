Необычные способы применения хозяйственного мыла

Почти у любой хозяйки в доме есть хозяйственное мыло. Но далеко не каждая представляет, насколько широк спектр его применения. Этот невзрачный кусок мыла может заменить не только дорогостоящую бытовую химию, но и пригодиться вам в садоводстве, и косметологии.

Во-первых, во время изготовления хозяйственного мыла используются только натуральные ингредиенты, такие как животные жиры и растительные масла. Несмотря на неприятный запах мыла, оно гипоаллергенно, не раздражает кожу и быстро удаляет любые загрязнения.

В быту хозяйственным мылом можно отмыть практически все. Носки, пол, подоконники и унитаз — все это очищается при помощи одного невзрачного коричневого бруска. Овощи, которые обрабатывались химическими средствами, допустимо ополоснуть в мыльной воде, а потом обязательно сполоснуть в обычной, чтобы обезопасить себя от попадания химикатов в организм.

Для того, чтобы брюки сохраняли опрятный внешний вид, натрите их изнутри по стрелке сухим мылом, выверните на лицевую сторону и отутюжьте.

Делайте ежедневно ванночку для ног с мыльным раствором. Это поможет убрать трещины на пятках и избежать натоптышей.

Мыльный раствор эффективен в борьбе с тлей. Вы можете не покупать специальные химикаты, а распылить мыльный раствор на растения. Такое средство безопасно для вас и вашего урожая.