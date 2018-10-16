Что делать с разбитым градусником

В каждом доме есть медицинский градусник, но что делать, если он внезапно разбился? Известно, что ртуть, которая находится внутри градусника, пагубно влияет на здоровье.

Для отравления ртутью не обязательно, чтобы она попадала внутрь организма. При комнатной температуре жидкий металл выделяет ядовитые испарения. Для отравления достаточно их вдохнуть. Если ртуть не убрать вовремя, она будет отравлять воздух.

Всем известно, что ртуть жидкая. В обычных условиях она скатывается в маленькие шарики, которые довольно сложно поймать. Даже если вы соберете их все, это еще не значит, что маленький шарик ртути не закатился, к примеру, за шкаф или комод.

Надо отметить, что симптомы отравления ртутью могут быть незаметными и проявиться через несколько месяцев после контакта с ней. Вы можете принять это за обычное недомогание или упадок сил.

Если градусник разбился, первым делом сообщите всем, что в комнате находиться небезопасно. Выведите детей и животных из помещения. Перед входом в комнату постелите влажную тряпку, вымоченную растворе марганцовки. Открывайте окна только в том случае, если на улице холодная погода.

Ни в коем случае не собирайте ртуть пылесосом! Возьмите банку, два листа бумаги, кусочек ваты с раствором марганцовки и начните собирать ртуть к центру комнаты. Чтобы вынуть жидкий металл из щелей между половицами, воспользуйтесь шприцем. Поместите ртуть в банку и закройте крышкой.

После этого тщательно вымойте пол, обработав его раствором марганцовки, почистите зубы и пейте побольше жидкости.

Ртуть нельзя утилизировать в унитаз или в мусоропровод, а также в мусорное ведро. Все предметы, которыми вы убирались в комнате, следует сложить в полиэтиленовый пакет, но не нести на помойку.