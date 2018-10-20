Какая температура должна быть в вашем холодильнике на самом деле

Возможно, половина из нас не знает, какой должна быть оптимальная температура внутри холодильника, чтобы продукты не портились раньше времени.

Специалисты благотворительной организации WRAP убеждены, что многие холодильники работают неправильно, в них слишком тепло. Например, по данным опроса, большинство британцев выставляют температуру 7 градусов и выше в полной уверенности, что это и есть холод. Однако приемлемая температура для большинства продуктов — от 0 до 5 градусов, по данным Агентства пищевых стандартов (FSA). При температуре выше указанной продукты будут портиться значительно быстрее.

Исследователи заявляют, что часто мы утилизируем продукты, которые могли бы съесть, если бы правильно их хранили. Необходимо внимательно следить за работой вашего холодильника и морозилки, чтобы приостановить преждевременный рост бактерий.