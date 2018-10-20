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Какая температура должна быть в вашем холодильнике
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Какая температура должна быть в вашем холодильнике на самом деле 

Рамблер 13 часов назад
Фото: depositphotos.com
Возможно, половина из нас не знает, какой должна быть оптимальная температура внутри холодильника, чтобы продукты не портились раньше времени.
Специалисты благотворительной организации WRAP убеждены, что многие холодильники работают неправильно, в них слишком тепло. Например, по данным опроса, большинство британцев выставляют температуру 7 градусов и выше в полной уверенности, что это и есть холод. Однако приемлемая температура для большинства продуктов — от 0 до 5 градусов, по данным Агентства пищевых стандартов (FSA). При температуре выше указанной продукты будут портиться значительно быстрее.
Исследователи заявляют, что часто мы утилизируем продукты, которые могли бы съесть, если бы правильно их хранили. Необходимо внимательно следить за работой вашего холодильника и морозилки, чтобы приостановить преждевременный рост бактерий.

Несколько практичных советов по пользованию холодильником:

  • Не оставляйте дверь холодильника открытой слишком долго;
  • Приготовленную пищу остужайте не больше двух часов перед тем, как поместить в холодильник;
  • Если вы видите, что в вашем холодильнике почти не осталось места, постарайтесь разобрать продукты и достать те, что не портятся без холодильника (например, пиво или многие соусы, которые можно хранить при комнатной температуре). Чем больше свободного пространства в холодильнике, тем лучше там циркуляция холодного воздуха.
  • Любые продукты с "датой использования" должны храниться в холодильнике так же, как и приготовленные блюда.
Женский форум
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