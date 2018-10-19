10 вещей, которые нужно почистить до прихода гостей

10 маленьких вещей, которые нужно почистить перед приходом гостей

Они незаметны, но способны испортить все впечатление от вашей уборки.

Пульты

Берем влажную салфетку и стираем пыль и следы жирных пальцев до того, как предложим гостям телевизор.

Микроволновка

Да, вы открываете дверцу, чтобы разогреть что-то и… «Спасибо, мы не голодны». Вскипятите полтарелки воды с половинкой лимона в течение 3−4 минут и дайте остыть 15 минут, не открывая дверцу. Просто протрите стенки салфеткой.

Ручки кранов

Мало просто протереть их от кальциевых отложений. Если у вас на фурнитуре есть тонкие полоски, вода оседает и там. Используйте старую зубную щетку.

Мыльницы

Да, это вы привыкли видеть в них остатки прежних кусков. А вашим гостям эти сопли видеть не обязательно.

Душевая кабина

Не только стекла стоит протереть от отложений. В направляющих тоже полно грязи и потеков. Положите туда на 30 минут бумажную салфетку с уксусом, а затем протрите насухо.

Занавеска в ванной

Что значит «они ко мне не мыться пришли?». Пятна видеть тоже никто не хочет, и этот запах. Просто постирайте в машинке. В сложных случаях — замочите на полчаса в уксусе или разбавленной хлорке, а затем постирайте.

Вентиляция

Лучший способ почистить — не как на фото руками, а пылесосом с мелкой щеткой-насадкой.

Жалюзи

Две салфетки из микрофибры, две резинки и любые щипцы. Хопа! Проще простого.

Гостевые подушки

Перестирайте их заранее, если гости планируют у вас оставаться с ночевкой. Затхлый запах — не лучший спутник для здорового сна.

Коврик у дверей

Вытряхните его, промойте из душа и затем постирайте на деликатном цикле в машинке. Слишком часто такое делать не стоит, на раз в квартал имеет смысл.