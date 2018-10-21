8 главных ошибок в дизайне интерьера

Несмотря на то, что у каждого из вас свое понятие прекрасного и стильного, все равно при оформлении помещения вы совершаете одни и те же типичные ошибки, что и большинство людей. Мы составили список стандартных промахов, благодаря которому вы сможете сберечь свое время, нервы и деньги.

Несочетаемые оттенки

Основная ошибка, которую допускают большинство людей — использование в одном помещении несочетаемые между собой оттенки. В итоге это приводит к перенасыщенности цвета и душевному дискомфорту. Другая крайность — полное отсутствие каких-либо оттенков, кроме бело-бежево-серой гаммы. В результате такой интерьер тоже выглядит скучно и неуютно. Эксперты рекомендуют во всем придерживаться чувства меры и даже в строгий скандинавский стиль приносить что-то свое, чтобы он стал выглядеть насыщеннее и интереснее. А яркие этнические пространства разбавлять строгими элементами декора и нейтральными оттенками.

Все в одном месте

Данная ошибка свойственна обычно тем людям, которые приобретают небольшие квартиры, а затем пытаются заполнить каждый сантиметр пространства, наивно полагая, что это добавить функциональности их помещению. На самом деле, это приводит к тому, что вместо просторной квартиры на выходе получается захламленное жилище, по которому невозможно свободно перемещаться. Эксперты рекомендуют в таких случаях использовать принцип «лучше меньше, да лучше» и отказаться от большинства предметов, которые вы будете использовать не так часто. К тому же, по мнению психологов, интерьер способен влиять на эмоциональное состояние человека, поэтому выбирайте свободное пространство, а не очередную вещицу, которая будет вам только мешать.

Смешение стилей

Эклектикой, конечно, сегодня никого не удивишь, однако эксперты напоминают, что одно дело — гармонично использовать при оформлении основные выжимки из разных стилей и другое — попытаться слепить красивый интерьер из того, что есть под рукой. Во втором случае получается не эклектика, а нелепая пародия, которая выдает отсутствие вкуса и фантазии. Поэтому, чтобы ваша квартира не превратилась в лавку старьевщика, не тащите домой все вещи, которые попались вам на глаза. Помните, что в том или ином стиле всегда присутствует основная мысль, а все остальные предметы интерьера лишь дополняют ее.

Обилие искусственных цветов

Растения в квартире — это, конечно, хорошо, но лишь в том случае, если они живые. Дизайнеры интерьеров и декораторы единодушно выступают за то, чтобы добавить в помещении, как можно больше настоящих цветов, но ни в коем случае не заменять их искусственными. Последние, по мнению экспертов, выглядят удручающе и способны испортить впечатление даже от самого стильного интерьера. Поэтому если вы пока еще не уверены в своих силах по уходу за зелеными питомцами, приобретите цветы, которые требуют минимального ухода и подойдут даже начинающим садоводам. Или, что еще проще, установите по всей квартире вазы с букетами, только, прежде, чем помещать их в воду, воспользуйтесь актуальными советами, тогда цветы будут радовать вас гораздо дольше.

Перебор красного или черного оттенка

Если же вы страстная натура, либо, напротив, весьма загадочная и строгая особа, не стоит все это так явно отражать в своем интерьере. Красный цвет, так же, как и черный, является достаточно агрессивным, тяжелым и нагнетающим обстановку. Поэтому не стоит выбирать их в качестве основных оттенков — достаточно подчеркнуть свою любовь к этим цветам с помощью аксессуаров или ввести их в качестве дополнительных акцентов при оформлении помещения. Дизайнеры рекомендуют для жизни выбирать более спокойные оттенки и присмотреться к натуральным природным краскам (всевозможные оттенки зеленого, голубого или коричневого).

Слишком «девичий» интерьер

Видели ли вы когда-нибудь домик для Барби? А если представить, что вся ваша квартира оформлена в подобном стиле? К сожалению, до сих пор большинство представительниц прекрасного пола считают, что чем женственнее будет их интерьер, тем скорее у мужчины проснется желание взять их под свою опеку и окружить заботой. Хотя, казалось бы, где тут связь? Эксперты уверяют, что обилие розового цвета, постельное белье в цветочек, салфеточки с рюшами, пушистые подушки-сердечки и обилие страз не только не настроят вашего кавалера на романтический лад, но и, напротив, отпугнет его. Если уж вам так хочется добиться нежности в оформлении, тогда добавить шелк, бархат, теплую цветовую гамму и подходящие элементы декора. Многие дамы, например, специально выбирают так называемые мужские интерьеры и придают им мягкость и женственность за счет специальных приемов.

Большое количество зеркал и отражающих поверхностей

Даже если вы где-то читали, что зеркала способны зрительно увеличить пространство и стать его основной изюминкой, не торопитесь тут же воплощать задуманное в жизнь. На самом деле есть вполне простое объяснение, почему обилие зеркал и отражающих поверхностей в квартире — так себе идея. Специалисты по фэн-шуй напоминают, что зеркальные поверхности способны своеобразным образом искажать энергии всех, кто в них отражается. К тому же, если зеркало расположено напротив кровати, оно может стать причиной вашей бессонницы или же чувства разбитости и утренней опустошенности. Ну и во-вторых, за такими поверхностями нужен ежедневный уход, ведь нет зрелища более удручающего, чем грязное заляпанное зеркало.

Чересчур идеальное оформление

Вспомните свои ощущения, когда вы попадали в помещение, мало напоминающее жилое и больше ассоциирующееся с обложкой глянцевого журнала? Наверняка вам там было неуютно и хотелось что-то специально уронить или испачкать, чтобы избавиться от этой навязчивой идеальности. Казалось бы, все подобрано с учетом последних тенденций и вполне гармонично сочетается между собой, но интерьер при этом все равно получается скучным, унылым и незапоминающимся. Дизайнеры уверяют, что в первую очередь обстановка квартиры должна положительно влиять на ваше эмоциональное состояние, во-вторых — быть функциональной, ну и в-третьих — отвечать последним модным тенденциям. Поэтому если вам кажется, что вон те милые вазочки давно вышли из моды, а обивка дивана не сочетается с оттенком стен, не спешите все переделывать! Главное, чтобы вам было комфортно, а все остальное — лишь второстепенные моменты.