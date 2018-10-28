Вещи, которые вам нужно срочно выбросить

Чтобы заботиться о собственном здоровье, порой не нужно приобретать дорогие лекарства или продукты, начните с уборки дома. Некоторые вещи вредят нашему самочувствию, даже если мы этого не замечаем.

Старая косметика

Заметили раздражение на коже? Не торопитесь в магазин за чудодейственными кремами и лосьонами. Сначала проведите ревизию своей косметички и без жалости отправьте в мусорное ведро все средства, срок которых уже истек. Это только кажется, что старая помада или тушь для ресниц никак вам не навредят. На самом деле эти вещи — благодатная среда для бактерий, и чем дольше вы ими пользуетесь, тем больше микробов собирается в красивых футлярчиках. Меняйте тушь раз в два-три месяца, а помадами и блесками для губ стоит пользоваться не более полугода.

Освежители воздуха

Для того чтобы наполнить дом приятными ароматами, мы распыляем в ограниченном пространстве на самом деле очень вредный для здоровья химикат. Да, освежители воздуха устраняют неприятные запахи, но в то же время их использование может негативно сказаться, например, на репродуктивных способностях женщин. Дело в том, что в состав этих спреев зачастую входят эфиры фталевой кислоты, которые весьма и весьма опасны. Вместо привычных освежителей воздуха можно наполнить дом чудесными ароматами при помощи аромамасел.

Старая мочалка

Вспомните, когда вы меняли эту вещь, которую ежедневно используете в душе? Если позднее, чем четыре месяца назад, пора бить тревогу. Даже если мочалка вам очень нравится и она невероятно удобна, нужно отправить ее в мусор и заменить на другую. Как и косметика, — это благодатная среда для размножения бактерий и микробов. Поэтому пользуясь «просроченной» мочалкой, вы больше вредите себе, чем приносите пользу своему телу.

Контейнер для контактных линз

Этот «аксессуар» необходимо менять строго раз в три месяца, если вы не хотите заполучить серьезные проблемы с глазами. На поверхности контейнера со временем образуется своеобразная пленка, которая притягивает грязь и микробы. И даже частое мытье не дает гарантии стерильной чистоты. Поэтому не пренебрегайте советом и своевременно меняйте контейнер для линз, чтобы избежать глазных инфекций.

Просроченные лекарства

Казалось бы, очевидно, что употреблять старые лекарства категорически нельзя. Но часто в домашних аптечках хранятся блистеры и упаковки с медицинскими препаратами, срок годности которых уже истек. Существует риск случайно «полечиться» пилюлей из такой коробочки. Наверно, не стоит напоминать, насколько это может быть опасно? Совет один — чаще проводите ревизию домашней аптечки и избавляйтесь от просроченных лекарств и препаратов, срок годности которых вот-вот подойдет к концу.