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5 способов облегчить себе жизнь
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5 способов облегчить себе жизнь 

WomanHit.ru 24 октября 2018
Фото: WomanHit.ru
Лайфхаки для решения повседневных проблем

Способ №1

Большинство из нас любит посидеть перед телевизором с какими-нибудь снеками: чипсами, попкорном или сухариками. Проблем в том, что пальцы после этого становятся грязными и липкими, а вилкой их есть невозможно. Выход прост — палочки для суши.

Способ №2

Не спешите выкидывать картонную банку от чипсов, в подобных емкостях еще бывает алкоголь и оливковое масло. Эта упаковка очень удобна для хранения спагетти.

Способ №3

Ювелирные украшения, пуговицы, шурупчики и прочие мелочи, при падении на пол, кажется, что попадают в другое измерение — сразу найти не всегда получается. Нам поможет пылесос и колготки. Натяните их на шланг, и ваша пропажа найдется, но не улетит вовнутрь бытовой техники.

Способ №4

Не прищепок? Не беда. С помощью зажимов для волос удобно закреплять скрученные провода, стопки бумаг, например, квитанций, закреплять белье на веревке.

Способ №5

Иногда мы торопимся, поэтому нет времени тщательно выбирать одежду, главное: чистое и немятое. Современная легкая промышленность выпускает массу тканей, соответствующих этим требованиям. Но доставая нужный джемпер из ящика комода, есть возможность все переворошить. Чтобы кофты оставались аккуратно сложенными, размещайте их не стопками, а вертикально.
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