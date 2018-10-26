23 хитрых кухонных лайфхака, о которых мало кто знает

«Черт побери, почему я не знал этого раньше!» — только и воскликнете вы.

Весь кухонный опыт поколений и наций — в одной подборке! Главное, удостоверьтесь, что в картонной коробке, в которой вы живете, есть кухня.

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1. Отрежьте нужный кусок сыра вместе с упаковкой.

И не выбрасывайте ее — используйте как чехол для оставшегося сыра.

2. Смажьте куриные яйца растительным маслом. Перед тем как убрать их в холодильник — так они останутся свежими на три-четыре недели дольше.

3. Чистите имбирь чайной ложкой.

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4. Чтобы разрезанный торт не черствел…

…прикрепите зубочистками к месту разреза кусок хлеба. Пусть черствеет он.

5. Проткните лимон зубочисткой и слегка надавите на него.

Лайфхак работает для рецептов, в которых требуется лишь несколько капель лимонного сока. Затем прикройте отверстие скотчем и уберите лимон в холодильник.

6. Добавьте в банку с остатками майонеза немного уксуса.

А также оливкового масла и специи — получите отличную заправку для салата и заодно чистую банку после.

7. Смочите свежие ягоды в слабом уксусном растворе. Чтобы они не заплесневели.

8. Храните лук и чеснок в перфорированных бумажных пакетах.

Они продержатся без плесени минимум два месяца.

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9. Порезанный авокадо храните вместе с долькой лука. Так оно не будет чернеть. Альтернативный вариант — сбрызнуть авокадо яблочным уксусом.

10. Храните яблоки и картофель вместе. Содержащийся в яблоках этилен не позволит картошке пустить ростки.

bigpikcha

11. Залейте в банку с остатками Nutella горячее молоко.

Наш любимый кухонный лайфхак: как следует встряхните — и получи горячий шоколад!

bigpikcha

12. Вот отличный способ почистить манго.

13. Храните ананасы вверх ногами. Так они быстрее созреют. Главное, не забудь оборвать им листья.

14. Сельдерей храните в фольге. Так он проживет аж целый месяц. Тот же прием работает с брокколи.

15. Банки с ореховым маслом тоже храните вверх ногами. Проще будет его оттуда доставать.

16. Оборачивайте корешок связки бананов скотчем. Они начнут чернеть на 3-5 дней позже.

bigpikcha

17. Не выбрасывайте желтеющую зелень. Мелко нарежьте, смешай с оливковым маслом (или растопленным сливочным) и залейте смесь в формы для льда — пригодится в пасте и всяких там салатах.

18. Спрячьте латук в бумажный пакет. Прежде чем убрать его в холодильник, разумеется. И не обрывай вялые листья — так сердцевина останется свежей дольше.

bigpikcha

19. Засохшие чипсы и крекеры можно вернуть к жизни. Засунув их в микроволновку (или духовку).

bigpikcha

20. В той же духовке можно ускорить процесс дозревания бананов.

21. Разогревайте пиццу на сковородке. Масло в корке вернет ей былую хрусткость.

bigpikcha

22. Используйте канцелярскую кнопку, чтобы вареное яйцо было проще чистить.

bigpikcha

23. Интенсивно потрясите яйцо 2-3 минуты. Затем сварите — получится настоящее золотое яйцо.