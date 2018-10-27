Как убрать запах табака в прокуренной комнате

Справиться с последствиями бурной вечеринки не всегда легко. Гости (да и хозяева квартиры) на волне веселья зачастую позволяют себе и окружающим куда больше, чем планировали изначально. Сначала вы негромко просите выйти всех курящих гостей на улицу, затем — хотя бы плотно закрывать дверь балкона. А к концу тусовки уже никто не вспомнит, открывалось ли хотя бы окно?

Раскаяние приходит утром, когда уставшие и разъехавшиеся по домам гости оставят вас наедине с этим образовавшимся бардаком. Выбирать не приходится: последствия нужно устранять как можно быстрее. Но как? Есть несколько проверенных способов:

Развесьте по квартире несколько влажных полотенец или тряпок. В комнатах станет свежо, влажно, а мокрые куски ткани впитают в себя неприятные ароматы. Чем больше тряпок, тем быстрее получится избавиться от прокуренности.

От сигаретной вони поможет и яблочный уксус. Его нужно смешать с водой в пропорции 2:1. Такой раствор поможет убрать запах с поверхностей столов, шкафов и полок. Но после такой влажной уборки следует обязательно хорошо проветрить помещение, чтобы не заменить сигаретный запах на сплошную уксусную вонь.

Зерна кофе тоже помогут в этой борьбе. Наполните им несколько вазочек или бокалов и расставьте по квартире. Кофе очень хорошо поглощает любые запахи. Можно использовать зерна в качестве природного очистителя воздуха. Вазочки наполнять свежими зернами нужно не часто — менять кофе на свежий потребуется примерно раз в две недели.