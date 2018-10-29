«Наездившись в поселок, я осознала, что не переселюсь»

В 1980-е и 90-е, когда в центре Москвы активно расселяли коммунальные квартиры, многие горожане добровольно соглашались на переезд в новые спальные районы, в том числе расположенные за МКАД, — лишь бы наконец получить отдельное жилье.

Спустя десятилетия примерно так же рассуждают молодые люди, по финансовым причинам вынужденные делать выбор в пользу квадратных метров в Новой Москве или Подмосковье. Но некоторые из них осознают ошибочность такого выбора еще до заселения в свежепостроенную квартиру.

Марине 29 лет, ее мужу Сергею совсем недавно исполнилось 30. Пара воспитывает трехлетнего сына и живет в Москве. Почти полгода назад семья должна была переехать в область, но до сих пор остается в съемной квартире. И переезд, и само существование этой ячейки общества теперь под вопросом. О том, как жилье спровоцировало большой разлад, «Ленте.ру» рассказала главная «пострадавшая».

«Лет пять назад мы вообще не думали, что у нас когда-нибудь будет своя квартира в Москве, — вспоминает Марина. — И счастливо между прочим жили, смирившись с тем, что будем снимать — до переезда, например, в другую страну или хоть до смерти. Ну какая разница-то? Мы с Сережей из одного города, но познакомились уже здесь — совершенно случайно. Встречались, потом съехались, поженились, сын родился. Конечно, остепенились.

До рождения ребенка снимали однокомнатную квартиру на юге Москвы, потом взяли получше — «трешку» ближе к центру. Пока я сыном занималась, Сережа активно трудился и довольно заметно "подрос", то есть стал хорошо зарабатывать. Но о своей квартире все равно не мечтали, почти все деньги куда-то тратились — в ресторан сходить, в театр… Все то, что раньше, будучи бедными провинциалами в дорогой столице, мы себе не могли позволить. Ну и плюс расходы на ребенка. Это только кажется, что у нас бесплатная медицина. Сын хоть и здоровый, а тратиться приходится — на нормальные прививки, няню (вызываю только по необходимости, когда с мужем куда-то идем), на занятия всякие. У кого дети есть, тот поймет.

В общем, нормально мы жили, даже прилично. Но тут выступила свекровь. Она, как выяснилось, давно хотела нам финансово помочь, а именно — дать денег на покупку квартиры. Но все чего-то ждала. Я думаю, хотела убедиться, что не разбежимся. Приехала (на обычном поезде, кстати) и вручила торжественно два скопленных миллиона, завернутых в какую-то портянку. Как в кино. Сережа, естественно, интересовался, откуда так называемые дровишки. Богатой их семья никогда не была. Мать сказала, что они с отцом, то есть моим свекром, откладывали еще с начала 2000-х — специально для сына. Свекор умер в 2009-м, а деньги остались. Нам их отдали с четким указанием — вложиться в приобретение жилья. "А то живете как бомжи, еще и платите бешеные тысячи хозяину", — примерно так свекровь высказалась. Ну, типично. Сколько мы на самом деле отдаем владельцу нашей съемной квартиры, она не знает до сих пор. Ни к чему это, нервничать будет. Он еще и плату с августа поднял — правда, впервые за три года.

Так или иначе, мамин наказ мы решили выполнить. Обрадовались внезапно свалившейся на голову возможности. Два миллиона — это не очень много, квартиру в Москве не купишь, но можно же ипотеку взять, а эти деньги использовать как первый взнос. Долгов у нас не было, кредитная история чистая. Стали выбирать, где и что купить.

И вот на этом этапе совершили крупную ошибку. Если коротко — жадность фраера сгубила. Морочились долго, каждый вечер сидели в интернет-базах, спорили, даже ссорились. Быстро стало ясно, что в нашем районе, то есть там, где снимаем, ничего себе позволить не можем — если только брать кредит на 30 лет и жить на хлебе и воде. Выплатишь, а там пенсия, дом престарелых — за пребывание в котором, возможно, придется расплачиваться этой же квартирой… Дальше Шопен, красные гвоздики, вот и жизнь прошла. Мрак.

Для себя решили — надо брать что-то недорогое, чтобы быстро, лет за десять максимум, расплатиться. И чтобы при этом особенно ни в чем себе не отказывать. Посчитали, определили предел стоимости квартиры — шесть миллионов. Габариты — "двушка", не меньше. У нас же сын. Другие параметры — дом уже построенный или почти построенный, район хороший, до работы чтобы мужу было удобно добираться. Изначально очень хотели остаться в пределах Москвы. По разным причинам — социальные выплаты, та же пенсия (хотя до нее теперь, судя по всему, еще жить и жить), уровень заботы о населении в пределах МКАД выше. Но пришлось отступиться — наш идеальный, как тогда казалось, вариант формально оказался подмосковным — при том, что он ближе к центру столицы, чем многие московские новостройки.

Дом присмотрели в компактном новом микрорайоне, построенном прямо около стародачного поселка. Место престижное, чистое, железная дорога в 10 минутах ходьбы, а там чуть больше 20 минут на электричке — и ты практически в сердце Москвы. Муж подсчитал: от дверей квартиры до дверей офиса будет добираться за 50 минут. Это нормально, а для жителя мегаполиса так вообще отлично. У Сережи половина коллег по часу и больше тратят на дорогу в одну сторону. Кто на машинах — тот и по два часа.

Обсудили, решили квартиру брать. Минусы, конечно, видели, но победило появившееся буквально из ниоткуда желание закрепиться в Москве, то есть около нее. Сейчас поражаюсь — что на меня тогда вообще нашло? Чем думала?!

Наш дом был уже сдан, квартира кое-как отремонтирована, то есть с отделкой от застройщика. Она не ужасная, но достаточно убогая, чего уж там скрывать: один серо-коричневый линолеум чего стоит. Жить можно — так это называется. Теоретически, мы должны были сразу переехать и постепенно доводить семейное гнездо до ума. Сережа прямо так и планировал — отметить Новый год на новом месте. Но я внезапно (даже для себя) заартачилась — предложила сначала сделать нормальный ремонт, привезти всю мебель и тогда уже заселяться.

Платеж по ипотеке у нас получился относительно небольшой — чуть больше 55 тысяч. Квартира стоила 5,7 миллиона (на самом деле — около шести миллионов, но мы попали в какую-то предновогоднюю акцию, получили скидку), первый взнос — полтора миллиона. 500 тысяч маминых денег мы, так сказать, проели, поэтому пришлось чуть поменьше внести, чем собирались. Кредит взяли на десять лет.

Математика позволяла и ипотеку выплачивать, и снимать квартиру, и одновременно потихоньку делать ремонт. Новоселье наметили на весну этого года, но где-то к марту, наездившись из столицы в наш поселок и обратно (с ремонтными целями), я осознала, что никуда не переселюсь, хоть режьте. А ведь ездила всегда против потока, то есть с утра туда, вечером или днем обратно в Москву.

По инерции продолжала благоустраивать что-то, моталась с Сережей по мебельным магазинам, стулья выбирала. В голове между тем зрел коварный план — все доделать, а потом квартиру или сдать, или вообще продать. Последний вариант впоследствии пришлось похоронить, потому что покупать с наценкой за наш ремонт сейчас никто не хочет.

Сереже я открылась практически в последний момент, когда он уже начал подбирать машину и грузчиков, а также продумывать разговор с квартирным хозяином. Он был, мягко говоря, в шоке. Потом уехал в командировку на неделю, но вернулся все равно в состоянии того же шока. В новом районе он уже подобрал себе тренера по беговым лыжам (рядом лес), придумал, куда будем ходить за продуктами, где устраивать пикники и так далее. Мысленно обжился, так сказать. А я совершенно не мысленно, а вполне реально все это презрела.

Аргументы в поддержку своей позиции — оставаться там, где живем, то есть в Москве — естественно, приводила. И не один раз все обсуждали. Во-первых, вокруг нового дома продолжается стройка, возводят другие корпуса. Во-вторых, сам дом наполовину пустой, и в нем тоже идут ремонты. Есть перебои с водой, с лифтами. В самом районе очень мало инфраструктуры — магазинов, кафе. Элементарно негде взять кофе на вынос. Детские площадки пустые. Поликлиника пока есть только старая, до нее идти два километра. Дороги разбитые.

Видно, что все сделают, но не сейчас. Думаю, года через два, может через три район заживет полной жизнью. Наверное, даже неплохой. Но сейчас это нечто полумертвое, поэтому вот эти два-три года я хочу жить в Москве. А на самом деле, если уж совсем правду говорить, — всегда хочу здесь жить.

От людей, которые в курсе наших квартирных перипетий, я чего только не наслушалась. И эгоистка я, и хомут на шее своего мужа, и зажравшаяся москвичка, и вообще с ума сошла. Предпоследнее даже приятно, пожалуй. Пусть говорят. Свекрови врем, что в нашей новостройке обнаружились проблемы с трубами, поэтому переезд откладывается.

Компромисс пока не найден. Сережа успокоился, хотя был летом период, когда он уехал и две недели сам прожил в одиночестве в новой квартире. Потом вернулся. Платим ипотеку, коммунальные платежи. Надеемся сдать нашу "двушку" по какой-то приемлемой цене, хоть это и не Москва. Конечно, там все не под арендаторов сделано, а для себя — немного жаль пускать чужих людей.

Сейчас решаем, как именно и кому сдавать. Муж ждет каких-то мифических знакомых, которые якобы скоро переедут в Москву и снимут нашу квартиру. Я предлагаю никого не ждать и нанять риелтора, чтобы нашел приличных съемщиков. Денег в семье мало, об отпуске в ближайшем будущем даже не мечтаем. Но цель достигнута — свое жилье есть. Непонятно только, что теперь с ним делать. Вот такой извращенный квартирный вопрос».