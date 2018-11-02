От продуктов до одежды: 5 вещей, которые мы храним неправильно

Что может увеличить срок службы какой-либо вещи? Её правильное хранение. Очень часто мы даже не задумываемся, как обращаемся со своими вещами, и этим приводим их в негодность раньше времени. То же самое касается продуктов питания: если хранить их правильно, они дольше останутся свежими и не потеряют вкусовых качеств.

Косметика

Самой лучшей косметикой является органическая. Она изготовлена на основе растительных экстрактов и масел, а производители не тестируют свою продукцию на животных. За счёт минимального содержания консервантов срок её годности слегка уменьшается. Поэтому такие средства рекомендуется хранить в тёмном сухом месте, куда не проникают солнечные лучи, а температура воздуха не превышает 20 градусов по Цельсию. Мы же часто держим косметику в ванной комнате, где поддерживается повышенная влажность и температура. Это способствует скорейшему разложению кремов, тоников и сывороток. Распространённая ошибка — держать крем на полочке, которая постоянно находится под естественным или искусственным освещением.

Повседневная одежда

Сложить вещи в шкаф — казалось бы, что может быть проще? Но мы развешиваем трикотажные водолазки на вешалки, длинные платья — на плечики, а верхнюю одежду убираем в вакуумные пакеты, чтобы сэкономить свободное пространство. На самом деле трикотажные свитера и кардиганы от такого обращения легко вытягиваются и теряют форму, платья из натуральных тканей под своей тяжестью деформируются, а на зимних тёплых вещах из-за вакуумных пакетов образуются заломы. Нужно запомнить простые правила: трикотажную одежду хранят в сложенном виде на полках, длинные платья хорошо себя чувствуют на перекладине, а верхняя одежда всегда должна быть хорошо расправлена для свободной циркуляции воздуха.

Сумки

В гардеробе большинства женщин имеется далеко не одна сумка: светлая летняя, тёмная зимняя, маленький клатч, рюкзак для спорта, повседневная на все случаи жизни. Вариантов много, но выходя из дома, мы берём с собой только одну. Как правильно хранить остальные, чтобы они не потеряли форму? Бросать сумку как попало нельзя: это её деформирует и повреждает мелкую фурнитуру. Подвешивать за ручки тоже не рекомендуется. Лучший вариант — вынуть из сумки, которая не используется, все личные вещи, вытряхнуть её, чтобы избавиться от мелкого мусора, и набить бумагой. Именно в таком виде сумки хранятся на полках магазинов.

Авокадо

Авокадо обеспечивает наш организм растительными жирами, но только в том случае, если мы правильно храним его, и он сохраняет все полезные вещества. Рассуждая логически, продукты питания сразу хочется убрать в холодильник, но в данном случае это будет ошибкой. Авокадо необходимо разрезать и смазать поверхность мякоти свежим лимонным соком, после чего снова соединить две половинки. Лимон остановит естественные процессы окисления. После фрукт нужно убрать в герметичный контейнер и хранить при комнатной температуре. Как поступить, если купленный авокадо немного недозрелый? Нужно поместить его в обычный бумажный пакет и положить туда 1 спелый банан. Через 3-4 дня авокадо дозреет и станет мягким.

Орехи

Многие из нас держат очищенные орехи в полиэтиленовом пакете или просто в открытой посуде. Это ошибка: в пакете орехи преют, а содержащиеся в них натуральные масла при комнатной температуре начинают портиться и придают продукту горький привкус. Эффективнее всего орехи пересыпать в чистую, абсолютно сухую посуду с закрывающейся крышкой и убрать их в холодильник или кладовку, при условии что температура воздуха в ней ниже обычной комнатной. Такая техника хранения увеличит срок их годности и заодно предохранит от возможных вредителей. Лучший вариант посуды — стеклянная банка. Орехи легко хранятся таким образом от 2 до 4 месяцев. Если речь идет о неочищенных орешках, их можно поместить в мешочек из натуральной ткани, плотно завязать и убрать в тёмное сухое место. Если знать, как правильно хранить разные изделия, можно сохранить их в первозданном виде надолго и в полной мере наслаждаться их полезными качествами. Грамотное хранение вещей также приучает к порядку, организованности и экономичному использованию пространства.