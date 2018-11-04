Что нужно сделать в доме до наступления зимы

Неправы те, кто считает, что главное — успеть законсервировать тонну овощей и фруктов, тем самым обеспечив себя витаминами на весь зимний сезон. Это, конечно, похвально, однако далеко не весь список бытовых вопросов, которые нужно решить до наступления холодов.

Эксперты рекомендуют озадачиться некоторыми моментами именно сейчас — пока у вас еще остался заряд летней энергии и силы, а потом спокойно наслаждаться результатами своих трудов.

Заняться ремонтом

Конечно, никто не говорит о глобальной перепланировке, но легкий косметический ремонт вам вполне по силам. Окиньте взглядом свое жилище и посмотрите, что нужно починить, подправить или обновить, чтобы дом стал стильным и уютным. Вполне возможно вас давно уже дожидается капающий кран, оторванные обои или отколотая плитка в ванной. Ведь эти мелочи, даже если вы сами к ним уже привыкли, способны не только испортить впечатление от вашего дома, но и наглядно продемонстрировать, что хозяйка из вас так себе. Скорее всего весной и летом вам просто некогда было тратить время на решение этих бытовых вопросов, однако сейчас есть шанс все наверстать и встретить зиму в обновленной квартире.

Вымыть окна

Эксперты рекомендуют сделать это именно сейчас — пока еще на улице не так холодно и темно. Кроме того, если вы будете мыть окна в пасмурную погоду, это убережет вас от разводов и радужных бликов, соответственно, вам не придется перемывать их снова и снова, чтобы добиться идеального результата.

Разморозить/помыть холодильник

Даже если ваша модель холодильника обладает функцией No Frost и не требует разморозки, все равно найдите время, чтобы перебрать его содержимое, а также промыть и просушить все полочки и отделения. Заодно вы сможете избавиться от просроченных или залежалых продуктов, наледи (если все же требуется разморозка) и подготовить место для новых запасов.

Перебрать сыпучие продукты и освободить шкафчики

Кстати, ревизию проводить следует не только в холодильнике, но и в кухонных шкафчиках — наверняка там найдется немало полупустых коробок с крупами, просыпанных продуктов, смятых пакетов, пустых оберток и прочей ерунды, от которой нужно избавиться. Также вы сможете наглядно увидеть, каких консервов (или бакалеи) вам не хватает и оперативно пополните свои запасы. Оценить свою дальновидность вам представится возможность зимой — когда другие люди будут бегать по магазинам в поисках необходимых товаров, а вы спокойно сможете воспользоваться тем, что приобретете уже сейчас.

Пересмотреть свой летний гардероб

Еще раз достаньте свои струящиеся платья, туфли или босоножки на танкетке и прочие летние наряды и отсортируйте то, что уже не наденете. Эти вещи вы можете отдать кому-то или выкинуть — решать вам. Остальную летнюю одежду обязательно перестирайте и уберите на самую верхнюю полку шкафа до следующее сезона. Летнюю обувь также приведите в порядок, используя специальные чистящие средства и крем, и уберите в коробки или мешочки для хранения. Эксперты советуют обязательно чистить обувь перед тем, как убирать ее «на зимовку», это позволит сохранить товарный вид и продлить срок их службы.

Почистить и убрать приборы для пикника

Давайте будем честны: от того, что вы до сих пор держите шампура, мангал или гриль на видном месте, сезон пикника, увы, не наступит быстрее. Поэтому тщательно почистите решетку для шашлыков и прочие принадлежности и уберите все это куда-нибудь подальше на антресоль (ну, или под ванную, если у вас там найдется место). Главное потом не забудьте, куда вы сложили все это богатство, чтобы на майские праздники (или если повезет с погодой, чуть раньше) оперативно выбраться на природу.

Почистить одеяла, подушки и матрас

Специалисты советуют не забывать о постельных принадлежностях, одеялах, подушках и матрасе и регулярно их чистить. Если с простынями и наволочками все понятно и их можно постирать как обычно в машине, то вот с подушками и одеялами дело обстоит сложнее. Их нужно обязательно как следует высушить и проветрить, иначе вместо свежего благоухания вы рискуете получить запах плесени и прочие неприятности. Что касается матраса, то его можно пропылесосить специальной насадкой и не забывать регулярно обновлять (иначе там заводятся пылевые клещи, бактерии и прочие вредные микроорганизмы).

Почистить ковер/ковролин

Любителям уютных ковров или теплого ковролина тоже расслабляться не приходится. Большинство хозяек знают, как сложно вычистить и привести в надлежащий вид эти вещи, поэтому либо приглашают для этих целей специалистов, либо вовсе отказываются от ковровых покрытий в своем доме. Однако если вы решили справиться с этой задачей самостоятельно, тогда вам стоит знать, что мало просто пропылесосить ковровое покрытие — нужно использовать специальные чистящие средства, чтобы избавиться от следов летней пыли и прочих загрязнителей. Кстати, диванные подушки и плюшевые пледы/накидки (если у вас таковые имеются) тоже не стоит обходить стороной. В них скапливается большое количество пыли и вредных веществ, которые не самым лучшим образом влияют на ваше самочувствие.

Избавиться от старых вещей

Проведите ревизию своих вещей, наверняка у вас скопилось много ненужного (или старого хлама), чем вы точно больше не планируете пользоваться. Психологи напоминают, чтобы освободить свою жизнь для чего-то хорошего, нужно сначала избавиться от старого багажа и не заниматься накопительством, оставьте лишь тот минимум, который вам действительно необходим. Пусть в вашей квартире будет чисто, свежо и просторно.

Задуматься о покупке обогревателя

Сейчас у вас есть шанс приобрести неплохие модели по доступным ценам, а не приобретать то, что останется втридорога. Пройдитесь по магазинам, проконсультируйтесь со специалистами, изучите отзывы покупателей и выберете в итоге то, что идеально вам подойдет.