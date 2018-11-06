Вещи-шпионы в доме, которые могут за вами следить

Еще пару десятков лет назад такая «опция» как «Умный дом» казалась чем-то фантастическим, доступным только избранным. А теперь уже даже, например, холодильник с выходом в интернет не вызывает удивления. Эти вещи призваны облегчить работу пользователя, но одновременно они создают и некоторые неудобства. Например, есть опасность, что за вашей жизнью через них могут следить десятки хакеров, выбравших вас своей жертвой. И делать это они могут через весьма неожиданные вещи.

Ноутбуки

Наверное, это первое, что приходит на ум. Многие уже давно заклеивают веб-камеры своих ноутбуков, пытаясь таким образом обезопасить себя. В 2014 году стало известно, что десятки хакеров научились подсматривать за своими жертвами через открытые веб-камеры с помощью определенных программ. 4 года прошло, сейчас таких «умельцев» могут быть уже сотни.

Смартфоны

Удобная, казалось бы, опция на вашем смартфоне «ОК Google» тоже может стать пропуском в мир вашей личной информации. Любые вопросы, которые вы зададите поисковой системе, сохраняются и в любой момент могут быть просмотрены заинтересованными лицами. И если вам кажется, что ничего особенного вы, в общем-то, Google и не доверяли, то это вам кажется.

Ну, а еще, собственно, зараженные вирусами программы тоже никто не отменял. Через них хакеры легко могут получить доступ ко всем данным на вашем личном устройстве.

Smart-TV

Такие удобные в использовании умные телевизоры тоже могут представлять опасность для своих владельцев. Дело в том, что в некоторых случаях хакеры легко могут получить доступ к любой информации, которая хранится на USB-носителях, подключенных к smart-устройству.

Камеры видеонаблюдения

Когда вы устанавливаете камеру в собственном доме, вы делаете это, чтобы иметь возможность наблюдать за тем, что та происходит в ваше отсутствие. И вряд ли даже задумываетесь о том, что получиться все может с точностью до наоборот. Это за вами могут следить с помощью системы видеонаблюдения. Умельцам стоит только с помощью специальной программы подобрать пароль к вашей камере, и они будут в курсе всего, что происходит в вашей частной жизни. Какой выход? Регулярно менять пароли на всех устройствах и аккаунтах.

Бытовые приборы

Казалось бы, разве может быть «шпионом» микроволновка или, скажем, кофеварка? На самом деле, может. Правда, при условии, что ваша бытовая техника достаточно умна и имеет выход в интернет. Конечно, очень удобно, включить, например, чайник, подъезжая к дому, или выключить утюг с помощью мобильного телефона, если вдруг сделать это дома забыл. Но следует помнить, что за эти мелкие бонусы (которыми, положа руку на сердце, и пользоваться-то часто все забывают) можно серьезно поплатиться. Через каждый такой «умный» прибор за вами могут следить.