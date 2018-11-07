Тренд этой осени: интерьер в мистическом стиле

Мечтаете создать в своём доме нетривиальный и притягивающий взгляд интерьер? Хотите выйти за рамки известных и уже приевшихся стилей? Встречайте тренд этого сезона — интерьер в мистическом стиле.

Есть интерьеры, которые необъяснимо привлекают и притягивают взгляд. Их хочется рассматривать, изучать и повторять те или иные идеи у себя дома. Драгоценные камни, свечи, бархатный текстиль и глубокие цвета — интерьер в мистическом стиле как раз из таких. В этой статье мы разбираемся, из чего он на самом деле состоит, что делать, чтобы не переборщить с мрачностью, и как вписать этот стиль в современную квартиру.

Бархатная мебель

Бархат прочно ассоциируется с королевскими дворцами, интерьерами особняков знати и прочей благородной стариной. Действительно, этот материал всегда символизировал статус, богатство и изысканность, но у него есть и другая сторона. Бархатная мебель выглядит броско, смело и за счёт красивых переливов ткани очень необычно.

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Главное — не переборщить с роскошью, поэтому одного, максимум двух предметов мебели из бархата на комнату будет достаточно. Цвета лучше выбирать нейтральные или приглушённые и ни в коем случае не глянцево-блестящие. Бархатная мебель должна интриговать, а не слепить.

Синий цвет

Во многих странах синий цвет ассоциируется с сумерками, глубоким морем и чем-то неизменно таинственным. Чем дольше на него смотришь, тем больше ассоциаций рождается в голове. Как применять синий в интерьере? Ориентируясь исключительно на свои ощущения. Часто психологи говорят о его угнетающем воздействии на эмоциональное состояние и рекомендуют использовать ограниченно, но это совершенно не обязательно. Многим людям вполне комфортно жить в окружении этого холодного и сдержанного цвета: например, в своём доме певица Патрисия Каас выкрасила в тёмно-синий все стены.

Необычные свечи

Свечи — обязательный атрибут любого мистического действа. И вместе с тем — полноценный источник света в комнате. Расставьте их по периметру или сосредоточьте в одном месте (например на журнальном столике или на камине) и добавьте в композицию украшения-кристаллы, цветы и прочие аксессуары. Свечи можно поместить в красивые подсвечники или, если они крупные, оставить как есть. Во втором случае обязательно убедитесь, что воск не капает на мебель и не портит её.

Голова животного

Конечно, не настоящая. Давно прошли те времена, когда было почётно украшать свои дома чучелами животных, настоящими рогами лосей или оленей и шкурами убитых медведей. Сейчас охотничьи трофеи получили совсем другую интерпретацию, и вы можете выбрать для своей гостиной череп буйвола из меди, оленьи рога из пластика или голову медведя из цветной проволоки.

Вазы из бутылок

Такой декор хорош минимум по двум причинам: во-первых, вазы необычных форм — отличная альтернатива классическим, во-вторых, их можно сделать своими руками. Например из обычных бутылок. Их можно раскрасить красками или преобразить с помощью техники декупаж, и вот вы уже получили уникальный элемент декора.

Сухие цветы

Живые цветы делают любой интерьер свежее и уютнее, но какая польза от сухоцветов? Примерно так думает большинство людей. Между тем сухие цветы — прекрасный и полноценный декоративный элемент. Букеты из них не уступают по красоте живым «собратьям» и при этом требуют куда меньше ухода. В интерьере вы можете использовать сухоцветы как угодно: поставить в лаконичную прозрачную вазу одну веточку или составить из них целую композицию.

Красный цвет

Красный — один из самых активных и неоднозначных цветов в палитре. Некоторые говорят про него — агрессивный, и иногда это определение правдиво тоже. Красный ассоциируется со страстью, кровью и, конечно, огнём. Закатное солнце, пламя костра и свечей, крепкое вино и эмоциональный накал — всё это так или иначе связано с таинствами и неизменно привлекает внимание.

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Используйте его дозированно и сочетайте с нейтральными цветами: белым, бежевым, серым, глубоким коричневым, металликом и пр. Хотите безоговорочно быть в тренде? Используйте красный на кухне.

Зеркала

Так же, как и без свечей, без зеркал невозможно представить ни одно мистическое действие. Про них издревле рассказывают самые разные истории: зеркала считаются дверьми в параллельные миры, способом увидеть потустороннее и самым верным способом гадания. Если же не углубляться в оккультизм, то это просто незаменимая вещь в любом доме: как с практической, так и с дизайнерской точки зрения. Декорируйте зеркалами стены в гостиной или спальне, используйте их поодиночке или вместе.

Мистические картины

И профессиональные дизайнеры, и любители с опаской относятся к портретам незнакомых людей в интерьере. Если мы и вешаем на стены чужие лица, то обычно это кто-то из членов семьи. Однако смельчаки, которые не боятся жить под чужими, пусть и нарисованными взглядами, становятся обладателями невероятно интересных, притягательных и таинственных интерьеров. Попробуйте и вы.

Мрамор

Мрамор — не только прочный, долговечный и выносливый, но и просто шикарный и по-настоящему солидный материал. Он массивный, строгий и холодный, но в этом и заключается его привлекательность. Используйте его в отделке стен и пола или как часть мебели. Особенно хорошо мрамор смотрится в ванных комнатах и на кухнях.