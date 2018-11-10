5 вещей, которые нельзя подбирать на улице

Многие из нас очень радуются случайным находкам. Но не все из них могут принести счастье и радость в ваш дом. Рассказываем о вещах, которые лучше не подбирать, даже если очень хочется.

Преимущественно люди старших поколений верят в то, что многие приглянувшиеся предметы были оставлены на улице специально. Вот некоторые из них:

Украшения

Именно золотые и серебряные кольца чаще других предметов используют для сглаза и наведения (и снятия) порчи на человека. Подбирать и уж тем более ежедневно носить такие украшения может быть очень опасно.

Чаще всего кольца используют, чтобы избавиться от проблем в личной жизни. Соответственно, все беды выбрасывают вместе с кольцом. Согласно поверьям, несчастья перейдут к тому, что присвоит себе это украшение.

Булавки и иголки

В эзотерике принято считать, что именно железные предметы лучше всего впитывают негативную энергетику. Именно поэтому сломанные и раскрытые булавки можно часто найти на улице под ногами. Чтобы уберечься от сглаза, еще наши бабушки пристегивали на внутреннюю сторону юбки или кофты маленькую булавочку. Они верили, что как только на них посмотрит кто-то с "тяжелым взглядом", то весь удар на себя возьмет именно булавка.

Расчески

Эту вещь на улице нельзя подбирать ни в коем случае. Во-первых, давайте вспомним о гигиене. Но если отставить чистоплотность в сторону, то и других веских аргументов остается немало. Расчески часто используют для приворотов и заговоров, а в выброшенных деревянных гребнях зачастую можно найти человеческие волосы. Они оставлены там специально и являются частью магического ритуала. От такого предмета стоит держаться подальше.

Куклы и другие игрушки

Яркие находки особенно часто привлекают детей. Да и как удержаться, если на улице вдруг нашлась такая красивая и совершенно ничейная игрушка? Выход в таком случае один: обойти стороной и ни в коем случае не брать в руки.

Зачастую эти предметы используют для обряда, помогающего избавить дом от нечистой силы, разорвать бесконечную цепь разладов и несчастий, преследующих определенную семью. Но последствия такого ритуала заключаются в том, что весь негатив перейдет к следующему, кто присвоит себе найденную игрушку. Сами такие вещи ни в коем случае не берите, а если находку сделал ваш ребенок, то постарайтесь отвлечь его внимание и предложить альтернативу.

Зеркало

Самый мистический из всех бытовых предметов. Именно оно является свидетелем разнообразных событий в жизни своего хозяина. Испокон веков считается, что зеркало способно впитывать энергетику окружающих людей, а также является проходом в потусторонний мир. Поэтому даже самого привлекательного и очень красивого зеркальца стоит пройти мимо и не прикасаться к нему, чтобы не впитать от него негатив предыдущих владельцев.