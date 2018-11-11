Как согреться в холодной квартире: 14 лайфхаков от европейцев

И правда, если житель России окажется в гостях у англичанина или немца зимой, ему покажется, что в доме довольно холодно. Большинство европейцев отапливают свои дома самостоятельно, а тепло стоит дорого, поэтому они и борются с холодом более экономичными способами.

1. Повесьте плотные шторы: открывайте их утром и закрывайте с наступлением сумерек

С наступлением зимы тонкие занавески на окнах нужно заменить на плотные шторы и закрывать их сразу, как только на улице начинает темнеть. Толстые шторы сыграют роль термоизолятора и защитят дом от холодных потоков воздуха. Это особенно актуально, если окна продувают (к сожалению, этим грешат не только старые деревянные окна, но и некоторые современные пластиковые).

Днем шторы нужно открыть, при этом чем шире, тем лучше. Через окно в комнату будет попадать солнечный свет и тепло. Понятно, что температура увеличится максимум на 1–2 градуса, но все же находиться в помещении в обеденное время будет намного комфортнее.

Сохранить тепло и создать уют в квартире помогут стильные плотные шторы темно-серого или шоколадного цвета от магазина товаров для дома Mebelion.

2. Заполните ванночку для ног

Перед тем как усесться на диван перед телевизором или расположиться на кресле с хорошей книжкой, принесите в комнату таз горячей воды и организуйте себе ванну для ног. Она согреет не только ваши ножки, но и пространство вокруг вас. Как только вода остынет, наденьте шерстяные носки.

3. Купите электрическое одеяло или простыню

Лечь в холодную кровать? Даже думать об этом неприятно. Бывает, накроешься тремя одеялами, а все равно не можешь согреться и уснуть. Чтобы засыпать только в теплой кровати, используйте электрическую простыню или одеяло. Они оснащены специальным нагревательными элементами и имеют несколько температурных режимов. Включите простыню за 15–20 минут до отхода ко сну и занимайтесь своими делами. Вернетесь — а постель уже сухая и теплая.

Электропростыни совершенно безопасны, ведь они оснащены системой автоматического отключения, при этом время вы выбираете сами (обычно простыню нужно выключить через три-семь часов работы).

Мощность простыни — 40–100 Ватт, но многое зависит от модели и размеров девайса. И, кстати, электропростыню можно стирать (кабель, с помощью которого нагревается простынь, съемный).

4. Откройте двери ванной комнаты после купания

Приняли горячий душ? Отлично, согрели себя, теперь согрейте квартиру. Не всю, конечно, а хотя бы коридор или расположенную рядом спальню. После купания воздух в ванной становится теплым и влажным, поэтому неплохо бы выпустить его наружу. К сожалению, нагревательный эффект исчезнет в течение получаса, но это лучше, чем ничего.

5. Носите очень теплые тапочки и пижаму

Ну а здесь все очевидно: когда холодно, одевайтесь теплее. Европейцы носят дома брюки и свитера, а спят в плотных пижамах и шерстяных носках. И не забывайте про уютные теплые тапочки. Если с утра они не стоят у вашей кровати, лучше вообще не вылезать из постели. Для особо мерзнущих придумали тапочки с подогревом, к которым подсоединяется USB-провод.

6. Поставьте между батареей и стеной панель из фольги

Подумайте сами: батареи греют с одной стороны комнату, а с другой стороны бетонную стену. Зачем же нам отдавать тепло бетону? Поставьте между стеной и батареей своеобразную преграду в виде небольшой панели, покрытой фольгой (самой обычной, кухонной). Фольга будет отражать драгоценное тепло обратно в комнату, и оно не убежит через холодную стену.

7. Двигайтесь

Движение — это жизнь. И тепло. И чтобы согреться, нужно двигаться! Физическая активность повышает частоту сердечных сокращений, улучшает циркуляцию крови и стимулирует повышение температуры тела. Сделайте маленькую зарядку: поприседайте, покачайте пресс, понаклоняйтесь из стороны в сторону. В конце концов, устройте уборку на кухне или в ванной.

Так вы не только быстро согреетесь, но и получите отличную фигуру и чистую квартиру. Это ли не прекрасно?

8. После приготовления выпечки оставьте дверцу духовки открытой

Возможно, это не самый безопасный метод нагреть квартиру, так что если у вас есть маленькие дети или любопытные домашние животные, откажитесь от затеи с духовкой. Но если вы уверены, что никто не залезет в горячую духовку, пока вы отвернетесь, то смело используйте этот способ обогрева кухни и соседних комнат.

Предположим, вкусные печеньки готовы, вы уже выключили духовку. Тогда оставьте дверцу духового шкафа открытой, пусть тепло выходит наружу. И хотя кухня, на которой постоянно готовят, — это и так самое жаркое место в доме, так вы сможете погреться здесь чуть дольше, чем обычно.

ПОМНИТЕ: духовка должна быть выключена!

9. Разбросайте по квартире пледы

Чем больше теплых пледов в вашей квартире, тем лучше. Они могут лежать на каждом диване и каждом кресле. Стали замерзать — накинули плед на плечи, согрелись — отложили плед в сторону. Плюс ко всему симпатичные пледы — это стильные предметы интерьера.

Кстати, сейчас популярны пледы с рукавами: в них очень удобно читать книгу, работать за компьютером или пить горячий чай.

10. Включайте потолочный вентилятор на 5–10 минут

Вентилятор зимой? Зачем? Все просто: теплый воздух уходит наверх, а холодный всегда остается внизу. Поэтому нам и нужен вентилятор: он размешает воздух, теплый соединится с холодным — и температура в комнате станет на пару градусов комфортнее.

Включайте потолочный вентилятор на самый слабый режим, иначе воздух не перемешается, а охладится, и вы совсем замерзнете.

11. Запаситесь грелками

Конечно, электропростыня — это результат технического прогресса, но горячая вода в резиновой грелке или простой пластиковой бутылке была, есть и будет одним из самых простых и эффективных средств для обогрева кровати или тела. Недаром слуги клали медные грелки в кровати своих господ еще несколько веков назад. Вот и сейчас правила игры не изменились: положите грелку в свою постель перед сном — и наслаждайтесь теплом.

Стоит отметить, что в продаже есть специальные грелки, которые можно класть в микроволновую печь. Нагреваете ее в течение одной минуты — и можно пользоваться. Кроме того, существуют солевая грелка: она нагревается за счет кристаллизации соли. Температура такой грелки достигает 52 градуса по Цельсию.

12. Заваривайте согревающие чаи

Что значит «согревающие»? «Любой горячий чай согревает», — скажете вы. Да, с этим не поспоришь, но все же зимние чаи обязательно должны содержать особые ингредиенты: имбирь, корицу, лимон, мед, гвоздику, перец. Вот, к примеру, рецепт имбирного чая с яблоком и лаймом:

0,5 л воды;

3–4 см корня имбиря;

щепотка корицы;

1 ч. л. зеленого чая;

3 ч. л. цветочного меда;

гвоздика;

1/2 лимона;

дольки зеленого яблока и лайма.

Способ приготовления:

корень имбиря очистить и мелко нарезать;

налить в кастрюлю воды, добавить имбирь, корицу, гвоздику;

довести до кипения и варить 10 минут;

положить мед и лимон (из лимона выжать сок и кинуть в кастрюльку остатки);

варить еще 5 минут;

заварить в чайнике зеленый чай, процедить в него горячий отвар;

разлить по кружкам, добавив ломтики зеленого яблока и лайма. Готово!

13. Прогревайте кровать феном

Как еще можно прогреть кровать перед сном? Просушить ее горячим феном! Он пригодится вам не только для остывшего постельного белья, но и для одежды и обуви. Помните о правилах безопасности: фен нельзя накрывать одеялом или другой тканью — он может перегреться и стать причиной пожара.

14. Обнимайтесь!

Согревайтесь вместе с любимыми и будьте счастливы. И тогда никакие холода не страшны!

— Обниматься! Ну конечно же! И это, я хочу вас заверить, не только уникальное средство на все времена года, но и панацея от всех переживаний.

Чувствуете, что раздражены, — идите обниматься с близкими! Или, например, вы на диете, а кто-то приготовил выпечку, да потом еще для сохранения тепла открыл духовку. Игнорируйте кухню и идите за дозой обнимашек в спальню или детскую. Уж поверьте, это лучше печенья! Зима — это время, когда нужно дарить и принимать тепло!