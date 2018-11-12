Почему опасно жить в однокомнатных квартирах

Специалисты рассказали, чем грозит малометражка.

Сейчас многие молодые люди стремятся как можно быстрее и выгоднее обзавестись своей жилплощадью. Однокомнатные квартиры и квартиры-студии уходят как горячие пирожки. Однако мало кто задумывается, что такие желанные скромные метры могут причинить ряд неприятностей: от психологического дискомфорта до серьезных заболеваний.

— Когда ты молод, то не обращаешь внимания на тесноту, — рассказывает психолог Анна Гарш. — Главное, наконец-то, приобрести свой угол. Ведь важно знать, что есть куда прийти и где можно спрятаться от городской суеты. Однако не все так радостно. Когда человек хоть немного обживается в квартире, то появляется мебель, вещи, книги и т. д. Это все начинает подсознательно давить, так как становится просто не развернуться. Из-за обделенности личным пространством могут начаться приступы апатии, нервозности и депрессии. Также теснота может стать причиной лишнего веса. Человек приходит к осознанию, что находится в клетке. Может ощущать безвыходность, так как понимает, что на данный момент нет возможности изменить свое положение. Тогда вообще все кажется тщетным: и работа, и здоровье, и свое существование. Что делать? Избавляться от лишних вещей.

Детям, выросшим в «микроквартирах» вдвойне приходится несладко.

— Они с самого детства были лишены своего пространства, а это все-таки инстинктивное желание защиты и спокойствия, — продолжает психолог. — В результате будут страдать низкой концентрацией внимания, нежеланием полноценно общаться со сверстниками и невысоким уровнем успеваемости.

Считаю, что в однокомнатной квартире должно проживать не более двух человек. Чтобы психологический климат радовал обоих, необходимо прислушиваться к соседу, уважать желания и личное пространство друг друга. Такое отношение снизит возникновение конфликтов. К тому же надо понимать, что иногда каждому хочется побыть наедине с собой. Поэтому советую гулять, чтобы сожитель хоть на какое-то время смог расслабиться.

Люди, живущие в малогабаритных квартирах, могут страдать еще и физическими недугами.

— Надо понимать, что в помещении, где находятся несколько человек, быстрее распространяются инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем, — утверждает врач-терапевт Анна Демьяненко . — Ведь однокомнатные квартиры лишены сквозной вентиляции. Постоянная нехватка свежего воздуха, скопление углекислого газа, духота способствуют снижению иммунитета. Учены провели эксперимент. В ходе него установили, что дети, проживающие в просторной квартире, болели в два раза меньше, чем те, кто ютились с родителями в однушках.

Эксперты установили, что норма площади для проживание одного человека равна 14 м². Однако если метры не соответствуют данным параметрам, то на члена семьи отводится не меньше 9 квадратных метров. На сегодняшний день по московским меркам на одного человека положено 33 м², на двух — 42 м², на трех — 54 м².