Фэншуй vs Васту: идеальная философия для интерьера

Фэншуй vs Васту: идеальная философия создания интерьера

Энергетическая составляющая дома — вопрос непростой, но увлекательный. Удивительно, как, изменив расположение одних и тех же предметов, можно перераспределить поток энергии внутри помещения и наконец-то почувствовать ее живительные силы. Задавшись целью изменить пространство своего жилища, человек начинает искать необходимые инструкции и чаще всего выбирает одно из двух древних учений, касающихся интерьера, — Васту или фэншуй. Какое же из них лучше?

Для начала стоит разобраться, что есть что. Васту с санскрита переводится как «жить». Рассматривая планету как единый организм, сотканный из энергии, день за днем рождающий новые формы бытия, живая энергия Васту априори не подразумевает выбора, второго варианта. Здесь, как говорится, пан или пропал: либо соблюдены все правила, либо будешь несчастным до скончания веков.

Фэншуй дословно означает «вода и ветер». Взаимодействие водного притока энергии и движущегося воздуха для ее сохранения само по себе предполагает больше различных моделей поведения. Эта фундаментальная разница заставляет последователей Васту отзываться о конкурентах как о бездуховной китайской подделке. В свою очередь, приверженцы фэншуй считают альтернативное учение не столько древним, сколько старомодным и неподходящим для XXI века.

Впрочем, идеологические споры можно оставить для теоретиков и рассмотреть, что обе философии предлагают для своих последователей.

Жесткий Васту

Приведу случай из своего опыта, который ярко характеризует особенности истинного Васту, которые многим могут быть не по душе.

Однажды ко мне обратилась пара, желающая обустроить новый дом в четком соответствии с Васту, представила идею интерьера и связала с дизайнером. Поначалу все шло прекрасно. Не так уж сложно соблюсти основные требования: вся домашняя обстановка должна быть проста в обращении, симпатичной на вид, вызывать чувство спокойствия и подходить друг другу по пропорциям, размеру и оттенкам. Ну просто идеальный заказ!

Получив первый вариант проекта, я поспешила связаться с заказчиками — все было сделано неправильно.

Во-первых, Васту не приемлет, чтобы южная и западная стороны были отведены под гостевые комнаты. Они содержали минимум предметов и рисковали остаться пустыми на многие месяцы.

Во-вторых, под запретом излишняя скученность комнат, а у клиентов другие части дома, северная и восточная, совместили в себе и кухню, и спальню, и рабочий кабинет главы семьи с библиотекой, и даже гардероб хозяйки.

В-третьих, для массивных предметов разрешен только юго-восток, а в этом случае планировки телевизор и стационарный компьютер смотрели на север.

В-четвертых, неидеальное сочетание форм и цвета: интерьер был выдержан в нейтральных оттенках, но мебель хозяева выбрали роскошную и яркую.

Ну и напоследок: Васту любит формулировку «Прост в использовании», а последние разработки кухонной техники, которые красовались в проекте, никак не вязались с этой философией.

Идеального Васту-счастья, как видишь, не получилось.

Гибкий фэншуй

Действительно, в современных реалиях выдержать правила от «А» до «Я» практически невозможно, особенно если твоя квартира или дом не были спроектированы специально для определенного человека и живет он там уже не один десяток лет. Фэншуй в этом случае более прост в применении.

Во-первых, все благоприятные направления рассчитываются индивидуально.

Во-вторых, считается, что, если человек живет в соответствии с законом мира, он уже привлекает к себе процветание и счастье. Дополнить это состояние можно с помощью довольно простых приемов. Например, в отличие от Васту, раковину или контейнер с водой не стоит оставлять в юго-западном направлении. За этот сектор отвечает стихия земли. Соединяясь с водой, она дает грязь, оставляя отпечатки и на твоих успехах.

Где искать счастье?

Оба учения имеют одну цель — учиться жить в гармонии с собой и окружающим миром, но способы ее достижения кардинально отличаются. Васту, как и любая из древнейших идей, не допускает новых точек зрения. Однако уже почти двадцать лет мы живем в эпоху Водолея — знака гуманного и отзывчивого к переменам. Вместе с развитием технологий, появлением Интернета и прославлением какого бы то ни было разнообразия сложно представить, как одна идея, будь то религия, идеология или учение, может полностью захватить мир, как это было в веке предыдущем. Фэншуй порицает только лишь бездействие. Все в наших руках — богатство, слава, успех. Человек XXI века — сотворец мира, и звезды ему в этом благоволят.