10 лайфхаков с уборкой, которые не работают

Всем хочется облегчить себе труд по уходу за домом. Поэтому форумы полны различных советов, как экономно и быстро навести чистоту подручными средствами.

Проблема в том, что при внимательном рассмотрении оказывается, что эти советы не работают.

Пищевая сода в смеси с уксусом для очистки

Порознь они являются прекрасными средствами для удаления пятен и потеков. Но «хорошо плюс хорошо» не дает в сумме «дважды хорошо». Как бы забавно ни пузырилась сода под уксусом, никакого эффекта это на уборку не окажет. Вспомните химию: смесь щелочи и кислоты взаимно нейтрализуют друг друга. Друг друга, а не грязь.

Замочить одежду в солевом растворе для восстановления ее яркого цвета

Возможно, во времена нестойких органических красителей, веке так в 15-м, это хоть как-то работало. Но не сейчас. Правда в том, что если краска вашей блузки реагировала бы с солью, вы ходили бы с фиолетовыми подмышками.

Лак для волос для удаления пятен чернил с ткани

Когда лаки для волос содержали спирт, это имело хоть какой-то эффект. Сейчас этот трюк устарел. Что же делать? Замочить испорченную ткань в воде, а затем на час-полтора в пятновыводителе или отбеливателе (для неокрашенных тканей). Если не помогло, ничего не поможет.

Убрать пятна от утюга на одежде, прогладив ее с крахмалом

Просто не работает. Вот пятновыводитель прямо по свеже-прихваченному пятну как-то может помочь.

Натереть плиту автомобильным воском, чтобы к ней не пригорали брызги еды

Во-первых, это пожароопасно, во-вторых компоненты средств по уходу за автомобилем не предназначены для нагревания и контакта с пищей. Легкое токсическое отравление или пожар — не то, о чем вы мечтали, правда?

Очистка унитаза с помощью «Кока-колы»

Газированные напитки содержат лимонную или ортофосфорную кислоты, которые разрушают эмаль ваших зубов. Но это не работает для отложений на унитазе. Почему?

Во-первых, со стенок газировка стекает. Это не гель.

Во-вторых, для достижения хоть какого-то эффекта вам потребуется вылить в унитаз примерно 8 литров газировки. По цене это выйдет дороже, чем упаковка самого дорого средства для очистки. И кока-колу вы выльете один раз, а упаковки средства хватит надолго.

Положить влажную салфетку в решетку вентиляции для тонкого аромата в доме

Не работает по двум причинам:

Салфетка пересыхает за считанные минуты.

Вентиляция работает на ВЫТЯЖКУ из дома, а не на приток. Приток воздуха идет через окна и форточки.

Купите нормальный освежитель воздуха.

Положить лимон в посудомойку, для большего блеска посуды

Работает, если вы загрузите в машину примерно 4 кг нарезанных лимонов. До этого объема — мертвому припарки. Нормальное средство для мытья посуды в посудомойке и ополаскиватель справятся с этим гораздо лучше