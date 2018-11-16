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7 способов сделать воздух в квартире чище и лучше
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7 способов сделать воздух в квартире чище и лучше 

Anews 7 часов назад
Фото: Anews
Плохое качество воздуха — бич современных городских квартир. Если вы живете не посреди соснового бора, в погоне за чистым воздухом придется прибегнуть к некоторым ухищрениям.

Сделайте прохладнее

ВОЗ рекомендует поддерживать в квартире температуру от +18 до +22 градусов Цельсия. Теплый воздух оказывает негативное воздействие на слизистые оболочки и легкие. Купите градусник и оцените температуру — при необходимости уменьшите интенсивность батарей. Да, так можно делать с современными батареями.

Следите за кондиционером

Многие забывают, что кондиционер оснащен фильтрами — которые необходимо чистить. Мы регулярно меняем кухонные фильтры, для того чтобы пить чистую вкусную воду. А как же с воздухом? Не забывайте ежегодно проводить капитальную очистку кондиционера. А раз в две недели промывайте фильтры.

Проветривайте

Затхлое, непроветриваемое помещение не может вызывать положительных эмоций. Поток свежего воздуха летним вечером, или на пять минут открытое окно снежной зимой — помогут вам легче дышать.

Избегайте пыли

Многие забывают что пыль — это не просто признак плохой хозяйки. Оседая на различных поверхностях она попадает к нам в легкие. Вспомните, как давно вы протирали сверху шкафы или заглядывали под кровать? А может, пришло время выкинуть старый тещин ковер и увезти коробки из кладовки в гараж?

Влажность

Влажность в квартире должна составлять от 40 до 60 процентов. Однако, сухой климат и экология больших городов не позволяет поддерживать такой уровень влажности. Если позволяет возможность, купите увлажнитель. Если нет — попробуйте поднять в квартире влажность бытовыми способами. Для этого можно повесить на батарею мокрую ткань. Модным гостям скажите что это перфоманс.

Чистка воздуха

Мойка воздуха — еще более хитрый прибор. По сути, мойка воздуха — это гибрид двух устройств, увлажнителя и воздухоочистителя. Или можно сказать: увлажнитель со встроенной системой фильтрации.

Купите цветок

Купите цветок. Или несколько. Домашние растения — легкие квартиры. Они очищают воздух и насыщают его кислородом. Каждое растение обладает теми или иными полезными свойствами. Выберете себе что-то по душе и оставьте на подоконнике. Можете купить кактус — его сложно засушить.
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