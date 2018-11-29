Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Штукатурка, которая превращает любую поверхность в магнитную 

ZAGGO.RU 15 часов назад
Фото: ZAGGO.RU
Слышали старинную легенду о пастухе по имени Магнус? Однажды он обнаружил, что железный наконечник его палки и гвозди сапог притягиваются к удивительному черному камню. Так появился «камень Магнуса», или просто магнит.
Наверное, пастух был бы в восторге, если бы тогда, много веков назад, он узнал, какое будущее ждет его открытие. Ведь сегодня люди используют магниты во всех сферах промышленности, в науке, медицине и, конечно, в быту — это и магнитные ключи, и разнообразные фиксаторы, и многое-многое другое. А теперь появились еще и магнитные отделочные материалы.
Например, такие, как штукатурка MagnetPlaster с частицами железной пыли, благодаря чему поверхность, на которую она нанесена, приобретает способность удерживать магниты. Причем оштукатуренную этим составом стену можно окрашивать любой краской на водной основе и оклеивать обоями, все равно она будет «притягательной».
Магнитные свойства покрытия позволяют развесить на стене постеры, рисунки и т. п. без использования гвоздей, скотча или кнопок.
Штукатурка продается в готовом виде, перед применением ее нужно только хорошенько размешать. С помощью шпателя или кельмы состав равномерно наносят на чистое, ровное, предварительно загрунтованное основание в один слой из расчета 1 л/м². Поверхность полностью высыхает в течение 24-х часов.
Цена: 4500 руб. /2 л, 9000 руб. /5 л.
ZAGGO.RU: последние новости
Реконструкция дома 61 м , за содержание которого теперь платят минимум Модульный дом 87 м , который можно разобрать, перевезти и собрать снова Каркасная дача 85 м , построенная из старых материалов
Женский форум
Дом и сад
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заворотнюк рассказала о распавшейся семье7
Николаев оказался на грани развода2
Любовница Серова теперь хочет к Фадееву63
Бодибилдерши, которые явно перекачались11
Мужской взгляд: «Жена не хочет, нужна любовница»41
Видео
01:14
Рамблер/гороскоп на 30 ноября
Психология
01:00
Дмитрий Певцов опубликовал редкие фото с женой
Звёзды
03:05
Николь Кидман хотела стать монахиней
Звёзды Шоу-бизнес
04:48
Советские актрисы, которым за 70, но они роскошны
Звёзды
10:08
Лысые красавицы шоу-бизнеса
Звёзды
00:59
Бывшая россиянка прославилась благодаря гибкости
Красота
00:39
Заворотнюк рассказала о распавшейся семье
Звёзды
00:11
Кети Топурия взялась за топор
Звёзды
05:10
Как изменились звездные малыши
Дети Звёзды
10:15
Бодибилдерши, которые явно перекачались
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение