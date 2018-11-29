Штукатурка, которая превращает любую поверхность в магнитную

Слышали старинную легенду о пастухе по имени Магнус? Однажды он обнаружил, что железный наконечник его палки и гвозди сапог притягиваются к удивительному черному камню. Так появился «камень Магнуса», или просто магнит.

Наверное, пастух был бы в восторге, если бы тогда, много веков назад, он узнал, какое будущее ждет его открытие. Ведь сегодня люди используют магниты во всех сферах промышленности, в науке, медицине и, конечно, в быту — это и магнитные ключи, и разнообразные фиксаторы, и многое-многое другое. А теперь появились еще и магнитные отделочные материалы.

Например, такие, как штукатурка MagnetPlaster с частицами железной пыли, благодаря чему поверхность, на которую она нанесена, приобретает способность удерживать магниты. Причем оштукатуренную этим составом стену можно окрашивать любой краской на водной основе и оклеивать обоями, все равно она будет «притягательной».

Магнитные свойства покрытия позволяют развесить на стене постеры, рисунки и т. п. без использования гвоздей, скотча или кнопок.

Штукатурка продается в готовом виде, перед применением ее нужно только хорошенько размешать. С помощью шпателя или кельмы состав равномерно наносят на чистое, ровное, предварительно загрунтованное основание в один слой из расчета 1 л/м². Поверхность полностью высыхает в течение 24-х часов.

Цена: 4500 руб. /2 л, 9000 руб. /5 л.