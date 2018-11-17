Вещи в домах китайцев, которые нам сложно понять

Маша Пипенко, родом из Ульяновска, попала в Китай 2010 году, навещая друзей, и сразу же влюбилась в город Шанхай и в саму страну. В 2013 году Маша приехала уже в Уданшань, где, по многочисленным легендам, зародились боевые искусства, чтобы пройти годовой курс тренера тайцзицюань в одной из многочисленных школ кунг-фу.

Сейчас Маша снимает квартиру, занимается тайцзи в школе, преподает английский онлайн и периодически работает гидом, показывая Удан и окрестные красоты, неизвестные туристам и доступные только местным. И преподает тайцзи.

«7 лет назад я в первый раз приехала в Шанхай к друзьям. Если бы кто-нибудь мне тогда сказал, что я сама буду снимать квартиру в Китае, то самое вежливое, что я бы сделала, — покрутила пальцем у виска. Но жизнь все расставляет по своим местам. Вот уже больше года я снимаю квартиру в маленьком городке в Уданских горах и приобщаюсь к китайскому быту. А он, надо сказать, весьма отличен от того, к чему мы привыкли. Особенно в глубинке».

Китайцы редко приглашают друг друга в гости

Это очень хлопотно, ведь по традиции трапеза должна состоять из множества блюд. Если друзья хотят собраться вместе, то они обычно идут поесть в ресторан. Это недорого, даже несмотря на китайскую традицию «приглашающий платит за всех». У нас в Удане отличный обед на пять человек обойдется от двух до трех с половиной тысяч рублей. Обычно друзья приглашают по очереди.

Во многих домах нет душа и туалета

Помимо многоквартирных домов, в нашем поселке есть много одноэтажных домов, похожих на бетонные коробки. Обстановка внутри спартанская, но двумя обязательными атрибутами являются иероглифы с пожеланиями удачи у входа и портрет Мао Цзэдуна в самой большой комнате. Туалеты в таких домах обычно расположены на улице, душа нет вообще. Уборщица из нашей школы кунг-фу, живущая в подобном доме, мыться приходит на работу.

Но даже если туалет есть, унитаза в нем может не быть

Даже в более современных многоквартирных домах в ванной комнате вас может поджидать сюрприз. Это унитаз. Вернее, его отсутствие, поскольку китайский унитаз не имеет привычного нам сиденья и вмонтирован в пол. Считается, что это куда полезнее для правильного пищеварения.

Вода из душа стекает прямо по полу

Ванны есть только в очень дорогих гостиницах и, вероятно, у богатых китайцев в больших городах. В квартирах используют только душ (который китайцы принимают вечером, а не утром), и он расположен прямо над полом. У меня в ванной комнате водичка стекает по полу в унитаз. Как, впрочем, и из стиральной машины. Удобно — и сам помылся, и пол помыл.

Кухни обычно очень маленькие

Не кухни, а кухоньки. Места хватает только для раковины, пары шкафчиков и плиты. Плита всегда газовая, связано это с тем, что приготовление еды в воке — большой сковороде с высокими краями (именно такие блюда составляют основу китайской кухни) — требует очень сильного огня. При этом центрального газоснабжения тоже нет. На кухнях стоят баллоны со сжиженным газом.

Снимать жилье в Китае недешево

В нашем поселке городского типа арендная плата за квартиру составляет в среднем от 7 до 10 тысяч рублей в месяц, самая дорогая квартира будет стоить около 15 тысяч рублей. Но разброс цен по стране огромен. В Шанхае небольшие комнатушки начинаются от 30 тысяч рублей, а приличные квартиры давно перевалили за 2,5-3 тысячи долларов в месяц.

В домах унитазов нет, зато в ресторане — пожалуйста. Известный «туалетный» ресторан в Шанхае.

Новые дома сдают без окон

В отличие от России, где в сданном доме пусть и не всегда есть отделка в квартирах, но хотя бы стоят окна, тут это совсем не обязательно. Когда квартиру покупают, владельцы вставляют их сами. Довольно часто пустые глазницы окон соседствуют с балконами, завешанными бельем. Зрелище довольно удручающее.

Независимо от этажа окна и балконы зарешечены

Сами китайцы говорят, что в первую очередь ставят решетки не от воров, а чтобы дети не выпадали из окон. А еще практически в каждом дворе есть вахтер или ворота, которые запираются на ночь.

Централизованной горячей воды тут нет, поэтому в ванных стоят водонагреватели. Центрального отопления тоже нет

Еще одним неотъемлемым атрибутом китайской ванной комнаты являются греющие лампы на потолке.

Дело в том, что на юге Китая (к которому относят и Центральный Китай) в домах нет отопления. Никакого. И когда мои знакомые снисходительно пожимают плечами на зимнюю температуру от 0 до 10 °C, они не ведают, что творят. Ибо не представляют, каково это, когда на улице 0 °C, а внутри +5 °C. Китайцы решают эту проблему, оставаясь дома в верхней одежде, а жители бетонных коробок вообще не заморачиваются: ставят у себя внутри жаровни с дровами и разводят костры.

И чтобы предотвратить появление комментариев из серии «А я в Китае такого никогда не видел», напомню: Китай — это не просто огромная страна, а страна, в которой жители двух соседних деревень могут не понимать друг друга, поскольку говорят на разных диалектах. Страна, в которой еду, понравившуюся вам в одном городе, невозможно найти в другом. Я делюсь своим опытом, не настаивая на его универсальности.