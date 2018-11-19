5 вещей, из-за которых интерьер смотрится дешево

Даже только что отремонтированная квартира может выглядеть бюджетно. Дизайнер Алена Тимофеева рассказала о вещах, которые на это влияют, — берите на заметку.

Пластик в отделке

Пластиковые уголки, откосы, стыки и плинтуса под дерево уже давно устарели. Профессиональные строители умеют обращаться с современными материалами и смогут посоветовать альтернативные варианты отделки.

Кстати, такие моменты лучше обговорить заранее, чтобы понять, с кем вы имеете дело. И на начальном этапе принять решение — сотрудничать с этими строителями или менять команду.

Металлические и деревянные порожки

Раньше, чтобы стыковать несколько поверхностей, порожки прикручивали саморезами к полу. Сейчас все гораздо проще: специалисты используют тонкие и незаметные металлические Т-образные профили.

Мебельные гарнитуры

Даже дорогой комплект мебели из одной коллекции плохо смотрится в интерьере. Посмотрите каталоги и выберите разные предметы, которые будут хорошо сочетаться друг с другом. Они могут быть от одного производителя, но из разных коллекций.

А хорошая альтернатива классическим стенкам — встроенная мебель, которую можно замаскировать под стены.

Слишком много декора

Коллекция декоративных статуэток, конечно, имеет право на существование, но только не по периметру всей комнаты. Обилие декора вызывает ощущение подавленности.

Сократите количество ваз, подсвечников и статуэток. А если хочется осеннего настроения, добавьте несколько деревянных, глиняных или керамических предметов в интерьер.

Избыток цвета

С яркими оттенками всегда сложно работать, особенно если вы не дизайнер. Поэтому, если хотите включить в интерьер больше цвета, добавьте немного текстиля насыщенных оттенков и живопись.