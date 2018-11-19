Несложные советы: правильный список домашних дел

Попробуйте сосредоточиться на главном.
Каждую божью неделю обычная женщина слышит рекомендации, как ей быть безупречной хозяйкой. Насколько должен сиять ее дом. Как часто нужно выбивать подушки и да, «сохраните график уборки себе на стену».
Не имеет значения, есть ли у вас муж, или вы мать-одиночка. Сколько у вас детей или кошек. Есть универсальные графики для всех и будь добра соблюдать их любой ценой.
Иначе, что ты за хозяйка?
Из журналов нам постоянно вдалбливают, что каждый день у нас есть 6 задач по уборке:
— заправить кровать
— убрать туалет
— помыть ванну
— убрать в кухне
— перестирать белье
— разложить высохшее по ящикам
Ну, холодильник нужно убирать раз в неделю, в чулане наводить порядок раз в квартал, пылесосить диван раз в полгода. (На этом месте ваш 20-летний диван смотрит на вас с укоризной).
Нужно мыть стаканчики для зубных щеток, нужно мыть СВЧ печку.
А лампочки, лампочки! нужно выкручивать и протирать раз в год.
Так, стоп. Кто-то должен остановить это безумие.
Вы видели эти списки «10 мест, которые нужно убирать раз в год»? Они, что, смеются? Кому нужно?
Давайте внесем ясность, что нужно делать в доме женщине, если она хочет прожить нормальную жизнь, не краснея за себя, но и не превращаясь в робота-поломоя. Это чертовски короткий список, что НА САМОМ ДЕЛЕ должна делать женщина:
— ежедневно следить, чтобы дети были живы
— ежедневно иметь свежевыстиранные детские штаны на всякий пожарный
— раз в месяц иметь достаточно денег, чтобы оплатить счета
— каждый квартал или каждые полгода ремонтировать, наконец, то, что требует ремонта уже два года.
— раз в год просить или нанимать кого-нибудь сделать генеральную уборку.
А больше она никому ничего не должна.