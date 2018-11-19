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Несложные советы: правильный список домашних дел
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Несложные советы по уборке: правильный список домашних дел 

Карельские вести 10 часов назад
Попробуйте сосредоточиться на главном.
Каждую божью неделю обычная женщина слышит рекомендации, как ей быть безупречной хозяйкой. Насколько должен сиять ее дом. Как часто нужно выбивать подушки и да, «сохраните график уборки себе на стену».
Не имеет значения, есть ли у вас муж, или вы мать-одиночка. Сколько у вас детей или кошек. Есть универсальные графики для всех и будь добра соблюдать их любой ценой.
Иначе, что ты за хозяйка?
Из журналов нам постоянно вдалбливают, что каждый день у нас есть 6 задач по уборке:
— заправить кровать
— убрать туалет
— помыть ванну
— убрать в кухне
— перестирать белье
— разложить высохшее по ящикам
Ну, холодильник нужно убирать раз в неделю, в чулане наводить порядок раз в квартал, пылесосить диван раз в полгода. (На этом месте ваш 20-летний диван смотрит на вас с укоризной).
Нужно мыть стаканчики для зубных щеток, нужно мыть СВЧ печку.
А лампочки, лампочки! нужно выкручивать и протирать раз в год.
Так, стоп. Кто-то должен остановить это безумие.
Вы видели эти списки «10 мест, которые нужно убирать раз в год»? Они, что, смеются? Кому нужно?
Давайте внесем ясность, что нужно делать в доме женщине, если она хочет прожить нормальную жизнь, не краснея за себя, но и не превращаясь в робота-поломоя. Это чертовски короткий список, что НА САМОМ ДЕЛЕ должна делать женщина:
— ежедневно следить, чтобы дети были живы
— ежедневно иметь свежевыстиранные детские штаны на всякий пожарный
— раз в месяц иметь достаточно денег, чтобы оплатить счета
— каждый квартал или каждые полгода ремонтировать, наконец, то, что требует ремонта уже два года.
— раз в год просить или нанимать кого-нибудь сделать генеральную уборку.
А больше она никому ничего не должна.
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Женский форум
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