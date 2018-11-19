Несложные советы: правильный список домашних дел

Несложные советы по уборке: правильный список домашних дел

Попробуйте сосредоточиться на главном.

Каждую божью неделю обычная женщина слышит рекомендации, как ей быть безупречной хозяйкой. Насколько должен сиять ее дом. Как часто нужно выбивать подушки и да, «сохраните график уборки себе на стену».

Не имеет значения, есть ли у вас муж, или вы мать-одиночка. Сколько у вас детей или кошек. Есть универсальные графики для всех и будь добра соблюдать их любой ценой.

Иначе, что ты за хозяйка?

Из журналов нам постоянно вдалбливают, что каждый день у нас есть 6 задач по уборке:

— заправить кровать

— убрать туалет

— помыть ванну

— убрать в кухне

— перестирать белье

— разложить высохшее по ящикам

Ну, холодильник нужно убирать раз в неделю, в чулане наводить порядок раз в квартал, пылесосить диван раз в полгода. (На этом месте ваш 20-летний диван смотрит на вас с укоризной).

Нужно мыть стаканчики для зубных щеток, нужно мыть СВЧ печку.

А лампочки, лампочки! нужно выкручивать и протирать раз в год.

Так, стоп. Кто-то должен остановить это безумие.

Вы видели эти списки «10 мест, которые нужно убирать раз в год»? Они, что, смеются? Кому нужно?

Давайте внесем ясность, что нужно делать в доме женщине, если она хочет прожить нормальную жизнь, не краснея за себя, но и не превращаясь в робота-поломоя. Это чертовски короткий список, что НА САМОМ ДЕЛЕ должна делать женщина:

— ежедневно следить, чтобы дети были живы

— ежедневно иметь свежевыстиранные детские штаны на всякий пожарный

— раз в месяц иметь достаточно денег, чтобы оплатить счета

— каждый квартал или каждые полгода ремонтировать, наконец, то, что требует ремонта уже два года.

— раз в год просить или нанимать кого-нибудь сделать генеральную уборку.

А больше она никому ничего не должна.