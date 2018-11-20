Кухонные приборы, которые облегчат вам жизнь

Приготовление еды — процесс интересный и увлекательный. Но после трудного рабочего дня, когда вы очень устали и хотите есть, вы вряд ли захотите долго возиться с продуктами. Чтобы процесс готовки стал максимально быстрым и простым, мы сделали подборку самых полезных кухонных гаджетов.

1. Дозатор-спрей

Часто используете разные масла и уксус? Эта вещь для вас. Оценит дозатор и тот, кто считает калорийность своих порций — это позволяет отказаться от мерной ложки. Спрей распределяет масло тонким слоем, тем самым сокращает количество жиров, снижает калорийность блюда и сохраняет естественный аромат пищи.

2. Таймер

Фото: shutterstock.com Не каждый назовёт таймер предметом первой необходимости — и зря. С помощью него вы можете держать всё под контролем и лишний раз не переживать, что что-то подгорит. Вспомните, как часто вы сталкивались не с тем вкусовым финалом, который ожидали. Часы на телефоне не всегда будут вашим помощником — вы можете отвлечься на смс, забыть о времени или телефона может вовсе не оказаться рядом, а таймер прозвонит в нужное время.

3. Кухонные весы

Для тех, кто контролирует свой рацион и рассчитывает КБЖУ, кухонные весы — действительно необходимый прибор. Такие весы могут быть оснащены полезными опциями: запоминать вес продукта, рассчитывать объём жидкостей, иметь функцию тарокомпенсации — взвешивать продукты без учёта веса чаши. Без этого предмета никак нельзя обойтись — измерение «на глазок» может привести к повышенной калорийности блюда. Уж мы-то знаем.

4. Ручной блендер

Блендер — универсальный прибор, который быстро себя окупит. Раздробить арахис для домашнего арахисового масла, измельчить овощи для супа-пюре, сделать полезный смузи — запросто! Достаточно положить ингредиенты в ёмкость и нажать одну кнопку. Погружной блендер, в отличие от стационарного, занимает меньше места на кухне, и готовить можно в любой посуде с высокими стенками — не только в специальной чаще. Такой блендер проще и быстрее мыть, а это явный плюс — вы сэкономите немало времени.

5. Микротёрка

Нужно мелко натереть продукты за пару минут? С такой тёркой это проще простого. Подобный инструмент легко справится с такими ингредиентами, как цедра лимона, чеснок, твёрдый сыр и другие.

6. Овощерезка

Известный факт: овощи и сыр лучше есть сразу после того, как их нарезать. Более того, витамины из овощей после нарезки моментально улетучиваются. Чтобы каждый раз не тратить уйму времени на приготовление салата или других овощных блюд, советуем приобрести овощерезку. Более того, некоторые овощерезки могут удалять кожуру и сердцевины из фруктов. Вы сэкономите кучу времени!

7. Силиконовые формы

Любите печь кексы или капкейки? Тогда советуем купить набор таких формочек. Они подходят для многоразового пользования, легко и быстро моются. Благодаря прочному силиконовому корпусу они сохраняют тепло, а если их перевернуть, выпечка легко извлечётся. Если не знаете, что в них приготовить, посмотрите наш раздел «Рецепты» — там вы точно найдёте несколько классных рецептов полезных кексов.

8. Бутылка с насадками

Это комплект аксессуаров, которые точно пригодятся на каждой кухне. Среди насадок вы найдёте воронку, соковыжималку, тёрку для овощей, яйцерезку, тёрку для сыра, открывашку, отделитель желтка и мерный стакан — очень удобно. Экономит не только время, но и место на кухне.

9. Мера для спагетти

Этот прибор давно популярен в Европе — и не просто так. Тут даже не нужна инструкция — в нужное отверстие вставляете необходимое количество спагетти и ориентируетесь на количество порций (от одной до четырёх). Если вы любитель итальянской кухни или стильных вещей со смыслом, без этой штуки никак не обойтись. Статьи по теме Как сохранить чистоту на кухне: 10 полезных советов 8 специй, которые должны быть на кухне всегда 20 суперпродуктов, которые должны быть на вашей кухне 15 самых нужных на кухне вещей