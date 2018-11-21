6 простых идей для хранения обуви

Проблема хранения обуви существует уже давно и по сей день остаётся актуальной для многих людей. И дело тут не в размере шкафа или количестве пар туфель, главное здесь — правильная организация. Поэтому, чтобы вы не ломали голову, как же это лучше всего сделать, мы представляем вам несколько идей для вдохновения, которые легко и быстро можно воплотить в жизнь своими руками:

1. Деревянные ящики

Не хотите сильно заморачиваться и тратить деньги на материалы — тогда этот вариант именно для вас. Стоит лишь поговорить со знакомыми работниками магазинов, ведь у них всегда найдётся на складе несколько ненужных ящиков. Если захотите, то можете их выкрасить для разнообразия или приделать ролики для удобства передвижения. Дальше всё зависит только от вашей фантазии.

Наше мнение:

— Пожалуй, это самый простой из способов. Для его воплощения необходимо обзавестись лишь ящиками, а при желании ещё парочкой гвоздей и молотком. Не надо ничего подпиливать и сооружать, просто прибейте их к стене или поставьте рядом друг с другом. Просто, стильно, а главное — функционально.

2. Рейки и планки

Фантастического, изящного и дорогого эффекта можно достичь при помощи обычных реек и планок. Этим простым способом можно обустроить удивительное место для хранения вашей коллекции туфель. Пусть и подойдёт такое решение в основном лишь для обуви с каблуками, тем не менее планки станут ещё и ярким акцентом в интерьере, а это большой плюс.

3. Лестница или стремянка

Здесь вроде тоже нет ничего сложно, но для воплощения этой идеи нужно будет обзавестись лестницей или стремянкой. А это уже не пара ящиков. Но если для вас это вовсе не проблема, тогда остаётся выбрать удобное место и установить столь нестандартный стеллаж для обуви. Дело сделано, можете спокойно размещать свою обувь.

Наше мнение:

— Не обязательно ограничиваться лишь этими двумя устройствами. Так же успешно для хранения обуви можно применить и сетчатый каркас, который к тому же обеспечит ещё больше полезной площади для хранения. А если у вас возникли собственные идеи, то не стесняйтесь и попробуйте их воплотить.

4. В подвешенном состоянии

Если вы ещё не встречали тремпель или вешалку для обуви, тогда вам следует сделать их самостоятельно. Просто возьмите тремпель из проволоки, обрежьте плоскогубцами нижнюю перекладину и загните края. Теперь вам будет куда вешать сандалии, балетки и шлёпанцы. С помощью такого непривычного и интересного приспособления можно оригинально и удобно организовать хранение вашей обуви.

Можно прицепить крючки на штанги в шкафах или сделать для этого специальные стойки. А с помощью прищепок обувь можно вешать даже на карниз, прикреплённый к стене.

5. Деревянные поддоны

Осталось несколько поддонов после ремонта, и не знаете, куда их деть? Тогда попробуйте с их помощью создать пространство для хранения своей обуви. Поверьте, это очень легко и быстро, а результат превзойдёт все ожидания. Для красоты вы можете их выкрасить, но в первозданном виде они смотрятся самобытно и очень естественно.

6. К стене

Приделать металлические трубки к стене не займёт много времени, причём для этой цели подойдёт даже полотенцедержатель. Таким образом вы обустроите очень привлекательное место для хранения вашей обуви. Подобный способ больше всего подходит для туфель на каблуке, но ведь для женщины это вовсе не проблема. Поэтому не стоит пренебрегать этой идеей, для девушек она окажется в самый раз.