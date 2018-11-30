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10 суперспособностей микроволновки, о которых мало кто знает 

Карельские вести + ещё 1 30 ноября 2018
Фото: Карельские вести

Именитые шеф-повара и опытные кулинары к микроволновой печи относятся, прямо говоря, со стойким пренебрежением. Тем не менее это устройство есть почти в каждом доме, и тысячи людей его активно используют.
Обычно СВЧ-печь применяют лишь для разогревания еды. Спешим уверить, что на этом использование микроволновки не заканчивается!

Скрытые возможности микроволновки

Быстро очистить чеснок
Неочищенные зубчики чеснока поместите в микроволновку на 15 секунд (при полной мощности). После этого шелуха отойдет, как по волшебству, вы легко сможете снять ее руками.
Спасти зачерствевший хлеб
Оберните зачерствевший хлеб в салфетку, слегка смоченную водой, и отправьте на 20 секунд в микроволновую печь. Хлеб вновь обретет мягкость, при этом не будет слишком влажным.
Быстро выжать сок
Подержите фрукты, которые собираетесь пустить на сок, в течение всего 10 секунд в микроволновке, чтобы они отдали в разы больше жидкости.
Закуска из орехов
Высыпьте орехи в миску, добавьте к ним пару капель оливкового масла и отправьте на минуту в микроволновку. Орехи раскроют свой аромат в полной мере!
Размягчить сахар
Слипшийся при хранении в один ком сахар можно вернуть в первоначальное состояние, если поместить его в микроволновку на 25 секунд, прикрыв влажным полотенцем.
Дать тесту подойти
Чтобы дрожжевое тесто как следует поднялось, необходимо ждать несколько часов. При помощи микроволновки можно ускорить этот процесс!
Емкость с тестом накройте полотенцем и отправьте в микроволновую печь вместе со стаканом воды. Включите прибор на 3 минуты, установив мощность меньше средней. Затем оставьте тесто отдыхать в течение 3 минут и снова нагрейте на 3 минуты, после чего оставьте отдыхать еще на 6 минут. Тесто поднимется минимум в 2 раза.
Очистить овощи
Овощи с жесткой кожей (тыкву, баклажаны, а также помидоры) гораздо легче будет чистить, если подержать их несколько секунд в микроволновке.
Нарезать лук без слез
Решить проблему слез при нарезке лука можно за 30 секунд! Именно столько времени понадобится подержать луковицу в микроволновке прежде, чем приступить к нарезке.
Приготовить хрустящий бекон
Выстелите тарелку бумажным полотенцем, сверху разложите ломтики бекона в 1 слой, прикройте вторым бумажным полотенцем и поставьте в печь. Время приготовления зависит от толщины ломтиков.
Замочить бобовые
Теперь не обязательно замачивать фасоль и горох перед приготовлением на всю ночь. Достаточно залить бобовые водой и отправить в микроволновку на 10 минут, установив среднюю мощность, а затем дать постоять час.
Просто-таки удивительно, на что способен этот прибор. Стоит опробовать эти хитрости с микроволновкой и не забыть рассказать друзьям!
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