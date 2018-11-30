5 способов применения банановой кожуры в быту

Не спешите выбрасывать кожуру, после того как съели банан, она может пригодиться.

Снимает воспаление

Азиатские красотки используют банановую кожуру как экстренное средство при акне. Если на лице неожиданно выскочил прыщ, приложите к нему шкурку от банана, воспаление пройдет быстрее.

Устраняет зуд

Если вы собрались на природу и не успели купить репеллент, возьмите с собой бананы. Приложив кожуру к месту укуса, вы сможете снять зуд.

Чистит зубы

Калий и магний, которые входят в состав банана и его кожуры, укрепляют зубную эмаль. Потрите зубы внутренней стороной шкурки в течение пары минут, а затем почистите зубной пастой, которая не содержит фтор. Кстати, в Азии это способ довольно популярен.

Улучшает сон

В состав банана входит уникальная аминокислота триптофан. Это вещество успокаивает нервную систему и улучшает сон. Возьмите две шкурки банана, залейте водой, доведите до кипения и оставьте на малом огне на 15 минут. Затем остудите полученный отвар, процедите и пейте перед сном. Такой напиток поможет быстрее и крепче заснуть.

Защищает обувь

Банановой кожурой можно отполировать любимые ботинки и защитить их таким образом от воды и грязи. Просто потрите обувь внутренней стороной шкурки, а остатки удалите мягкой тряпочкой. Ботинки засияют как новые. Для обуви из замши и нубука такой способ не подходит.