Приметы, которые приносят деньги в дом

Финансовый вопрос для многих почти всегда стоит ребром. Вот несколько самых действенных ритуалов по привлечению материального достатка

Кто не мечтает стать финансово успешным? Наверное, нет такого человека, который не испытывает неприятных ощущений внутри при слове «бедность». В каждой культуре есть особые приметы, к которым прибегают в случае неустойчивости в материальном плане.

Во-первых, несколько общих правил:

Считайте свои деньги, а не чужие

Не будем напоминать, что зависть — и так плохое чувство. Есть поверье: если считать чужие деньги, свои переведутся.

Не храните деньги долго

Возможно, этот метод покажется расточительным, но примета настаивает именно на таком подходе.

Способ получения денег

Важно учитывать, откуда и как вы получили деньги. Нечестный способ — путь в финансовое никуда.

Приметы, связанные с кошельком:

Кошелек из дорогих материалов — один из лучших способов приманить деньги.

Класть деньги в кошелек лучше лицевой стороной. Лицевую сторону у купюры ищем там, где располагается серийный номер. Если дарите кошелек, положите туда монетку — будущий владелец будет хорошо обеспечен.

Поговорим о символах:

Кошачья «радость». Эта примета имеет широкое распространение, так что не торопитесь ругать вашего кота, если он утром оставил вам сюрприз в ботинке — возможно, он принес вам удачу сегодня.

По воскресеньям раздавайте мелочь нуждающимся. Но помните: отдать необходимо абсолютно всю мелочь в доме.

Отдавайте долг небольшими суммами. Хотя, эта примета вряд ли порадует тех, кому вы задолжали, особенно, если сумма крупная.

Не спешите тратить зарплату в день получки, иначе рискуете в будущем ее потерять. Продержитесь хотя бы до утра следующего дня.

Если чешется левая ладонь — ждите прибавки.

Когда берете деньги, делайте это левой рукой, а отдавайте правой. Логично, если учесть, что левая рука — «прибыльная» рука.

Постарайтесь, чтобы ваши карманы были без дырок, иначе деньги утекут рекой.

Внимательно считайте сдачу, ведь деньги любят счет.

Отдавая животных, берите хотя бы символическую плату. Так вы и щенкам поможете обрести хозяина, и привлечете финансовое благополучие в свой дом.

Попробуйте использовать хотя бы несколько из этих примет и увидите, как ваше материальное состояние исправится на глазах.