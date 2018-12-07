Как украсить дом к Новому Году по фэн-шуй

Праздничное украшение дома — это работа с энергиями и определенная их активизация.

Конечно, вы можете украсить свой дом по наитию, как душа ляжет.

Но не всегда наша интуиция находится на высоте. Используя активные и заметные объекты в местах с негативной энергией, вы можете ненароком активизировать нежелательные энергии. И вместо праздника и хорошего настроения стимулировать себе лишние проблемы и неприятности.

Мы не будем полагаться на случай и пойдем простым логическим путем. А именно: украсим наш дом с учетом сочетаний годовых и месячных звезд фэн-шуй.

Безусловно, первый вопрос — где лучше всего установить новогоднюю ёлку?

Если ваша ёлочка небольшая и не активная (не оснащена мигающими гирляндами), вы можете установить ее в любом месте.

А вот заметная ёлка — это уже приличный активизатор энергии.

И гирлянды как элемент огня очень быстро всколыхнут энергопотенциал конкретного сектора. Поэтому место для такой елки нужно правильно выбирать. И лучшее местоположение для нее — юго-восток.

Энергетический расклад, который вы активизируете, установив вашу ёлку на юго-востоке, трактуется как «Документы и бумаги придут вовремя. Во всех делах будет удача и успех». Неплохо, правда?

Второе вполне удачное место для размещения активной ёлки — юг.

Праздничное убранство и на юге, и на юго-востоке лучше использовать любых оттенков красного цвета. Здесь хорошо зажигать свечи, использовать бенгальские огни.

Энергетически опасными секторами в декабре окажутся север и северо-запад. Здесь можно устанавливать только небольшую ёлочку, и лучше всего белую или серебристую.

Именно такая серебристая или белая ёлка также будет уместна на юго-западе.

Эти три сектора — север, северо-запад и юго-запад хорошо украшать металлическими, золотыми, серебряными, белыми, черными и синими игрушками.

А вот на востоке, западе и северо-востоке энергетически полезны стеклянные и прозрачные украшения.

Если вам уже подарили символ нового года — Свинью, поместите ее на юго-западе. А если среди новогодних украшений найдется фигурка Козы, поставьте ее на запад. На северо-западе хорошо иметь Петушка, а на северо-востоке — Дракона с Крысой.

Такая незатейливая прикладная магия поможет сгладить энергетические шероховатости декабря и позволит вам войти в Новый год легко и плавно.

После 5 января произойдет смена месячных энергий. Поэтому если вы любитель «долгоиграющих ёлок», активную новогоднюю красавицу с мигающими гирляндами лучше переместить на северо-запад, энергии которого «исправятся» к этому моменту.