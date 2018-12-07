Роскачество рассказало, как выбрать новогоднюю елку

Роскачество рассказало, как выбрать новогоднее дерево, не навредив природе.

Как ни парадоксально это прозвучит, но экологи советуют выбирать для украшения именно живую елку. По словам экспертов, выращивание десяти деревьев на специальной плантации наносит природе меньший ущерб, чем производство одной искусственной елки. Выбрать ель или сосну — это дело вкуса.

Но специалисты отмечают, что сосны стоят дешевле — потому что растут быстрее, их длинные иголки дольше остаются на ветках, но у них есть свой минус — большое количество смолы. При выборе дерева эксперты рекомендуют обратить внимание на ветки: они должны быть эластичными и легко гнуться. Кроме того, ствол должен быть покрыт иголками.

Чтобы продлить елке жизнь, лучше разместить ее вдали от отопительных приборов и использовать специальную подставку с резервуаром для воды.