Шведский блогер посоветовала россиянам не украшать елки

Жители США и Европы, украшая свои дома к Рождеству и Новому году, все чаще вместо зеленых новогодних красавиц предпочитают елки черного цвета. В качестве украшений на них вешают, например, черно-белые шары, черепа, игрушки в виде скелетов и панд.

В то же время уже несколько лет во всем мире преобладает скандинавский стиль в оформлении дома, новогодние украшения — не исключение. Корреспондент «МИР 24» узнала у известного шведского дизайнера и блогера Ники Брантмарк, каким тенденциям нужно следовать в украшении дома, чтобы быть в тренде. Все оказалось просто — елку можно совсем не наряжать.

«В Скандинавии, например, не украшают рождественское дерево. Люди подчеркивают у себя дома время года. Такие элементы природы — неотъемлемая часть скандинавского дизайна. Поэтому и новогодние украшения в Скандинавии носят прочную связь с природой. Очень модно стараться все сделать из натурального материала, показать красоту природы, подчеркнуть ее. Предпочтительно оставить на дереве как можно больше зеленого или украсить его естественными цветами. Старайтесь не вешать что-то золотое или большие шары», — сказала Брантмарк.

Блогер подчеркнула, что скандинавские тенденции пользуются популярностью во всем мире. Часто украшения принято изготавливать своими руками, немаловажную роль играет креативность. Вместо обычной ели дома, например, можно установить деревянный макет или изобразить ель на стене из веток.

«Популярно также использовать искусственные деревья из необычных материалов и причудливой формы. Например, можно изобразить рождественское дерево из веток на стене. Людям очень нравится быть креативными. Кроме этого, популярностью пользуются мини-рождественские деревья, которые расставляют по дому, например, на лестницах или в ванных комнатах. Кстати, очень часто жители Скандинавии расставляют по дому крупные долгоживущие растения — это часть скандинавского дизайна», — добавила она.

Если вы решили выбрать скандинавский стиль, то стоит также отказаться от цветных гирлянд.

«Например, в Англии все вешают разноцветные лампочки, которые горят всеми цветами радуги. В Скандинавии так никогда делать не будут. Они предпочитают просто белые гирлянды, которые опять-таки подчеркивают природу. Кроме того, по дому расставляют свечи, а на подоконниках — канделябры с лампочками в форме свечей. Это очень красиво», — объяснила Брантмарк.

Блогер отметила, что в большинстве стран Европы Новый год и Рождество — это семейный праздник. Люди собираются вместе с родными и друзьями, делают декорации своими руками, украшают елку и пекут имбирные печенья.

Ники Брантмарк — шведская писательница и ведущая блога о дизайне интерьеров My Scandinavian Home. Блог был удостоен целого ряда наград — в частности, звания «Лучший блог по дизайну-2018».