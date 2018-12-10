Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору елки

Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать елку к главному торжеству года.

Перед покупкой дерева стоит ознакомиться с информацией о ее производителе. Если же описание отсутствует или продавец вам не может точно сказать, откуда привезена елка, — лучше отказаться от покупки.

Также стоит обратить внимание на то, чем пахнет дерево, если вы сделали выбор в пользу искусственной елки. От пластика не должен исходить резкий запах. Некоторые материалы способны выделять летучие химические вещества, к примеру, фенол и формальдегид. Специалисты рекомендуют брать искусственные деревья только в официальных торговых местах.

В отличии от настоящих елок, искусственные не подлежат обязательной сертификации. То же самое касается елочных игрушек.

Роспотребнадзор напоминает, что вы вправе обменять или вернуть товар ненадлежащего качества в течение 14 дней с момента покупки. Однако стоит помнить, что данное положение действует только в том случае, если товар сохранил свой первозданный вид и все документы. Если у вас отсутствует чек, обратитесь к продавцу и попросите его проверить камеры и восстановить чек.