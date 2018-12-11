5 крутых бытовых лайфхаков из советского прошлого

В СССР были пионеры, натуральные продукты и вера в светлое будущее. А вот секса не было, как не было и еще множества вещей, без которых мы теперь даже не представляем себе современный быт. Вещами советские люди дорожили и не торопились выбрасывать. Их чинили, а чаще давали им новую жизнь. Некоторые хитрости из советского прошлого иногда используют и сейчас.

Водка: наружное применение

Советские хозяйки, не признававшие водку в качестве алкогольного напитка, нашли ей совершенно другое применение. «Огненная жидкость» отлично очищает от пыли и налета ювелирные украшения, стекло и хрусталь. А хромированные детали сантехники после протирки водкой блестят, как никогда. Вряд ли, конечно, многие станут использовать качественную водку как замену химическим средствам, но дешевые варианты вполне можно попробовать использовать для этих целей.

Фен для оздоровления

Это сейчас мы имеем в наличии ингаляторы, небулайзеры и другие приспособления для поддержания здоровья. В СССР такой роскоши днем с огнем было не сыскать. Но смекалистые наши соотечественники придумывали весьма оригинальные решения. Например, в качестве ингалятора вполне можно использовать обычный фен. Для этого всего лишь нужно соорудить довольно простую конструкцию из фена, банки и двух стеклянных трубочек. В баночку надлежит залить раствор для ингаляции, включить фен и через трубочки прогонять ингаляционный воздух. Простуженному горлу, говорят, очень помогает.

Фольга на страже фамильного серебра

Серебряные украшения и столовые приборы (если, конечно, таковые имелись в среднестатистической советской семье) имели неприятное свойство темнеть. Собственно, за несколько десятков лет ничего не изменилось: серебро продолжает со временем покрываться темным налетом. Разница лишь в том, что теперь у нас есть масса чудо-средств для его очистки. У наших мам и бабушек их не было. Но они не унывали и приводили серебро в первозданный вид при помощи обыкновенной фольги. Кстати, лайфхаком и сейчас пользуются некоторые хозяйки: дешево и сердито.

Нужно всего лишь положить на дно довольно глубокой емкости лист фольги, насыпать на него соль и залить кипятком. В эту «ванночку» поместить серебряные изделия и дать «отмокнуть». После останется только протереть украшения или вилки с ложками мягкой тканью и наслаждаться первозданным блеском металла.

Уксус для канализации

Именно в СССР был найден способ прочистки канализационных труб, который до сих пор часто используют российские «кулибины» для их первичной очистки. Правда, уксус надо еще «подружить» с содой. Химическая реакция, которая происходит при их смешении обеспечивает отличную очистку труб.

Чулки — буквально для всего

Ну и, конечно, было бы непростительной ошибкой не упомянуть легендарные капроновые чулки, которые в СССР были дефицитом. Неудивительно, что им обязательно давали «вторую жизнь». Всем известен способ хранения лука и чеснока в чулках. Он прошел проверку временем и доказал свою эффективность.

Но не только в качестве своеобразной «тары» использовали этот предмет женского гардероба: чулки отлично”работали” вместо губки для посуды, с успехом заменяли фильтр у пылесоса.

Мужчины, кстати, тоже не гнушались использовать деталь дамского туалета: чулки использовали, например, для просеивания песка и ремонта сантехники.